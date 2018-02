Łęczna: Policjanci zatrzymali sprawcę usiłowania zabójstwa Data publikacji 11.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z Łęcznej zatrzymali podczas pościgu 41-latka, który nożem atakował innego mężczyznę. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na osiedlu Niepodległości w Łęcznej. Sprawca został obezwładniony i trafił do policyjnego aresztu. Miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Ofierze została udzielona pomoc medyczna. Policjanci pojawili się na miejscu dzięki zgłoszeniu dotyczącym bójki dwóch mężczyzn. Dziękujemy osobom, które powiadomiły łęczyńskich policjantów o tym zdarzeniu. Ich czujność oraz obywatelska postawa a także szybka reakcja policjantów uratowały życie ofierze przestępstwa.

W sobotę po godzinie 3 w nocy dyżurny łęczyńskiej komendy odebrał dwa zgłoszenia o tym, że na osiedlu Niepodległości w Łęcznej bije się dwóch mężczyzn. Niezwłocznie wysłał na miejsce patrol interwencyjny. Policjanci po dojechaniu na miejsce zobaczyli jak jeden z mężczyzn używając noża zadaje ciosy drugiemu. Sprawca na widok policjantów rzucił się do ucieczki. Po drodze wyrzucał noże. Po przebiegnięciu kilkuset metrów został zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim 41 letni mieszkaniec Łęcznej. Miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ofierze została udzielona pomoc medyczna. 37-latek, mieszkaniec Łęcznej z ranami kłutymi na całym ciele został przewieziony do szpitala. Śledczy pracują nad ustaleniem okoliczności w jakich doszło do zdarzenia. Dziś zatrzymany 41-latek zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lublinie a następnie do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.

Dziękujemy osobom, które powiadomiły łęczyńskich policjantów o bójce dwóch mężczyzn. Ich czujność oraz obywatelska postawa z dużym prawdopodobieństwem uratowały życie ofierze przestępstwa.

M.G.