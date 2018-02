Handlowali narkotykami. Dziewięć osób zatrzymanych, dwie aresztowane Data publikacji 12.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Garwolińscy kryminalni zwalczający przestępczość narkotykową, zabezpieczyli ponad 600 gramów narkotyków. W związku ze sprawą zatrzymali dziewięciu mężczyzn oraz dowody świadczące o handlu na dużą skalę. 23 i 29-latek zostali aresztowani na trzy miesiące.

Garwolińscy kryminalni nad sprawą pracowali od dłuższego czasu. Efektem żmudnego i profesjonalnego rozpracowywania było zatrzymanie dziewięciu mężczyzn. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Zatrzymani mężczyźni to mieszkańcy Garwolina w wieku od 23 do 34 lat. Podczas zatrzymań dodatkowo zabezpieczono pieniądze oraz wiele dowodów świadczących o tym handlu narkotykami na dużą skalę.

Majmłodszy, 23-latek, u którego w domu policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 0,5 kg amfetaminy i wagę elektroniczną decyzją Sądu Rejonowego w Garwolinie został tymczasowo aresztowany na czas 3 miesięcy. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków oraz handlu nimi.

U kolejnych pięciu mężczyzn, u których funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli niewielką ilość narkotyków po usłyszeniu zarzutów posiadania środków odurzających, zostali zwolnieni. Natomiast dwóch mężczyzn zatrzymanych w tej sprawie na chwilę obecną posiada status świadka.

29-letni garwolinianin to kolejna osoba zatrzymana w tej sprawie. Mężczyzna już usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu wobec tego mężczyzny też został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Do ujawnienia narkotyków i zatrzymania mężczyzn doszło w czwartek wieczorem i piątek. W sprawie trwają dalsze czynności Prokuratury i Policji. Niewykluczone są dalsze zatrzymania.

Autor: asp. szt. Marek Kapusta/AC