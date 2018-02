Policjant w czasie wolnym od służby uratował mężczyznę, który chciał odebrać sobie życie Data publikacji 12.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjant będący w czasie wolnym od służby usłyszał nietypowe odgłosy dobiegające z klatki schodowej. Kiedy wyszedł z mieszkania, zobaczył mężczyznę, który wchodzi na otwarte okno znajdujące się na klatce schodowej. Funkcjonariusz natychmiast rozpoczął rozmowę z desperatem, który oświadczył, że chce popełnić samobójstwo. W pewnym momencie wykorzystując jego chwilę zawahania, policjant złapał go za rękę, uniemożliwiając mu skok z okna. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe.

W pewnym momencie wykorzystując jego chwilę zawahania policjant złapał mężczyznę za rękę, uniemożliwiając mu skok z okna. Następnie uspokoił desperata i nakłonił go do rozmowy. Zaprosił też do swojego mieszkania. Mężczyzna wyjaśnił policjantowi, że nic nie ma i nie chce mu się żyć. Był w bardzo złym stanie psychicznym. Przyznał, że ma problemy rodzinne i nie umie sobie z nimi poradzić.

Wykorzystując chwilę nieuwagi mężczyzny, policjant powiadomił o tej sytuacji dyżurnego policji i poprosił o przysłanie patrolu. Na miejsce zostało wezwane również pogotowie ratunkowe. Mężczyzna był trzeźwy. Pokrzywdzony trafił na konsultacje medyczne.

(KWP we Wrocławiu / mg)