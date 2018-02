Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na basenie Data publikacji 12.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Rybniccy śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rybniku ustalają okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło na basenie ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku. Podczas zamkniętych zajęć grupy WOPR, utonął 14-letni chłopiec.

W sobotę po południu dyżurny rybnickiej komendy otrzymał informację, że na basenie przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku trwa reanimacja młodego chłopca. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Niestety, pomimo długiej akcji reanimacyjnej, lekarz stwierdził zgon 14-letniego chłopca. Na miejscu śledczy wykonali oględziny pod nadzorem prokuratora. Do późnych godzin nocnych stróże prawa wyjaśniali okoliczności i zabezpieczali ślady. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tego tragicznego zdarzenia doszło podczas zajęć zamkniętych grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Prokurator zarządził sekcję zwłok. W tej sprawie zostały zatrzymane dwie osoby. To 28-letnia kobieta i 43-letni mężczyzna. Podejrzani wczoraj zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Oboje zostali objęci policyjnymi dozorami. Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają rybniccy śledczy i Prokuratura Rejonowa w Rybniku.

(KWP w Katowicach / kp)