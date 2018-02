Policjanci zatrzymali 11 osób poszukiwanych Data publikacji 12.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W ciągu kilkudziesięciu godzin policjanci z II komisariatu zatrzymali 11 osób poszukiwanych. Wszyscy od dłuższego czasu ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Wśród nich są osoby poszukiwane listami gończymi, nakazami aresztowania oraz osoby podejrzane o różne przestępstwa kryminalne.

Policjanci z koszalińskich jednostek prowadzą cykliczne działania pod kątem ujawniania osób poszukiwanych. Mobilizują wtedy siły, by na podstawie posiadanych informacji sprawdzać miejsca, w których według ich wiedzy przebywają osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.

Mundurowi również w trakcie swojej codziennej służby legitymując osoby ustalają ich status w policyjnych systemach i sprawdzają, czy są poszukiwane.

Tylko w trakcie kilkudziesięciu godzin policjanci zrealizowali poszukiwania wobec 11 osób. Podstawami do wykonania tych czynności były listy gończe, zarządzenia lub nakazy doprowadzenia do najbliższego aresztu lub zakładu karnego. Wśród zatrzymanych jest 22-letni koszalinianin poszukiwany na podstawie listu gończego, który ma do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności za dokonanie rozboju. Policjanci w trakcie jego przeszukania ujawnili i zabezpieczyli należące do mężczyzny narkotyki w ilości ponad 10 gramów.

Wszystkie zatrzymane osoby zostały przewiezione do aresztu lub zakładu karnego.

(KWP w Szczecinie / mg)