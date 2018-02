Policjanci ratują ludzkie życia Data publikacji 13.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Sierż. Tomasz Wieroński i post. Tomasz Goliński uratowali życie 21-latkowi. Gdyby nie szybkie działanie i przeprowadzona przez nich akcja reanimacyjna, próba samobójcza młodego człowieka mogła zakończyć się śmiercią. Chłopak został zabrany przez pogotowie do szpitala, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Z kolei wczoraj rano funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach uratowali życie 20–letniemu mieszkańcowi miasta, który usiłował odebrać sobie życie. Mężczyzna zabarykadował się w łazience i nie chciał nikomu otworzyć drzwi.

KWP w Opolu

10 lutego br., rano, dyżurny policji w Kluczborku otrzymał zgłoszenie od członków rodziny, że 21-latek próbował targnąć się na swoje życie. Na miejscu już po chwili pojawili się sierż. Tomasz Wieroński i post. Tomasz Goliński.

Funkcjonariusze zobaczyli młodego człowieka leżącego na ziemi. Policjanci sprawdzili jego funkcje życiowe. Jak się okazało, mężczyzna nie reagował na żadne bodźce. Mundurowi natychmiast podjęli akcję reanimacyjną. Po upływie kilku minut ciągłej akcji ratowniczej policjanci przywrócili mu funkcje życiowe. Następnie monitorowali jego stan do przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. 21-latek trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Wczoraj rano kieleccy policjanci otrzymali informację, z której wynikało, że w jednym z mieszkań na osiedlu Czarnów 20-letni mężczyzna zabarykadował się łazience z zamiarem odebrania sobie życia.

Natychmiast w ten rejon pojechali mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach. Stróże prawa weszli do mieszkania i próbowali dostać się do jednego z pomieszczeń w którym znajdował się desperat. Policjanci w rozmowie z mężczyzną próbowali go namówić by otworzył drzwi i zaprzestał podejmowania jakichkolwiek działań, które mogły skończyć się dla niego tragicznie.

Desperat nie reagował na wezwania policjantów. W obawie o zdrowie i życie 20-latka mundurowi postanowili wejść do pomieszczenia. Agresywny mężczyzna został obezwładniony przez mundurowych, którzy do przyjazdu ekipy karetki pogotowia ratunkowego udzielili mu pierwszej pomocy. Chwilę później 20–letni kielczanin został przekazany pod opiekę lekarzy.

Szybkie i zdecydowane działania funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach prawdopodobnie zapobiegło tragedii.

(KWP w Opolu / KWP w Kielcach / mw / mg)