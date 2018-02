Poszukiwany ENA zatrzymany przez policjantów drogówki. Wcześniej sam zgłosił kolizję Data publikacji 14.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj 66-latek poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania został zatrzymany przez międzyrzeckich policjantów drogówki. Wcześniej sam zadzwonił na Policję, ponieważ chciał zgłosić kolizję drogową, której był uczestnikiem. Mężczyzna był poszukiwany do sprawy przestępstw podatkowych, do których miało dochodzić na terytorium Niemiec.

We wtorek (13 lutego) dyżurny międzyrzeckiej Policji otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej, do której doszło na terenie jednej ze stacji paliw w Skwierzynie. Policjanci drogówki, który przyjechali na miejsce niegroźnej stłuczki podjęli czynności, które miały ustalić sprawcę kolizji. Policjanci po ustaleniu uczestników zdarzenia, każdego z nich sprawdzili w policyjnych bazach danych. Dzięki temu policjanci ustalili, że jeden z mężczyzn jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. 66-latek został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Z zebranych informacji wynika, że mężczyzna pracujący od wielu lat na terenie Niemiec jest poszukiwany do sprawy przestępstwa podatkowe, które miały narazić skarb państwa na kwotę około 300 tysięcy euro.

W Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. prowadzone będą czynności procesowe z zatrzymanym 66-latkiem, po których zapadnie decyzja co do jego dalszej przyszłości.

Źródło: asp. Justyna Łętowska

