Wpadł 22-letni pseudokibic z narkotykami Data publikacji 14.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Bytomscy kryminalni przejęli ponad 1,3 kg marihuany. 22-letni bytomianin, który ukrywał w swoim mieszkaniu narkotyki warte 50 tys. zł, został zatrzymany. Mężczyzna związany jest ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bytomskich klubów piłkarskich. Podejrzany usłyszał już zarzuty. Prokurator objął go policyjnym dozorem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z bytomskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej prowadzili działania przeciwko dilerom narkotyków. Policjanci ustalili, że pewien 22-latek może posiadać narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu. Podczas przeszukania śledczy znaleźli ponad 1,3 kg marihuany oraz ponad 20 porcji amfetaminy. Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków to blisko 50 tysięcy złotych.

22-letni bytomianin trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna związany jest ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bytomskich klubów piłkarskich. Podejrzany usłyszał już zarzut. Prokurator objął go policyjnym dozorem oraz nałożył na niego poręczenie majątkowe w kwocie 5 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)