Zarzuty za stosowanie przemocy i znieważenie na tle narodowościowym usłyszał mężczyzna zatrzymany przez wrocławskich policjantów Data publikacji 14.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Prokuratorskie zarzuty usłyszał mężczyzna zatrzymany przez policjantów z Wrocławia, który brał udział w zdarzeniu na tle narodowościowym na terenie dzielnicy Śródmieście. Do idącego ulicą ob. Arabii Saudyjskiej podszedł pijany mężczyzna i znieważył go na tle narodowościowym, a następnie uderzył i przewrócił na ziemię. Po całym zdarzeniu zbiegł. Sprawą niezwłocznie zajęli się policjanci i dzięki intensywnym czynnościom operacyjnym, a także analizie zapisu z kamer monitoringu zatrzymali osobę podejrzaną o ten czyn. O dalszym losie zatrzymanego mężczyzny zadecyduje teraz sąd.

Do tego zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego roku na terenie wrocławskiej dzielnicy Śródmieście. Z ustaleń przeprowadzonych do chwili obecnej przez policjantów wynika, że do obywatela Arabii Saudyjskiej idącego w nocy ulicą do miejsca zamieszkania, podszedł pijany mężczyzna i zaatakował go. Sprawca zaczął krzyczeć, znieważając poszkodowanego na tle narodowościowym, a następnie uderzył mężczyznę i przewrócił na ziemię ponownie uderzając. Po całym zajściu pośpiesznie zbiegł.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław Śródmieście niezwłocznie po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu rozpoczęli działania zmierzające do zatrzymania osoby podejrzanej. Wykonane przez policjantów czynności operacyjne, w tym żmudna analiza zgromadzonych materiałów oraz zapisów kamer monitoringu przyniosły efekt w postaci zatrzymania 23-letniego mieszkańca Wrocławia. Dziś wiemy, że był to główny uczestnik tego zdarzenia.

Mężczyzna został umieszczony w policyjnym areszcie.

Całość materiałów zebranych przez funkcjonariuszy została przekazana do prokuratury, gdzie doprowadzono również podejrzanego 23-latka. Chwilę później usłyszał on zarzuty za stosowanie przemocy oraz znieważenie na tle narodowościowym ob. Arabii Saudyjskiej. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd.

(KWP we Wrocławiu / mg)