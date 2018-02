Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Posterunku Policji w Teresinie Data publikacji 15.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Teresinie. Modernizację budynku udało się sfinansować dzięki wsparciu samorządu tej gminy. Insp. Tomasz Michułka Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu przekazał na ręce przełożonego teresińskich policjantów symboliczny klucz do posterunku.

Uroczysty apel z okazji otwarcia zmodernizowanego Posterunku Policji w Teresinie rozpoczął się meldunkiem, który Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu insp. Tomaszowi Michułce złożył dowódca uroczystości kom. Tomasz Wojciechowski.

W krótkim przemówieniu Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie insp. Michał Safjański podziękował przedstawicielom samorządu gminy Teresin za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Tuż po wystąpieniu szefa sochaczewskich policjantów, insp. Tomasz Michułka przekazał na ręce kierownika posterunku symboliczny klucz do budynku.

Podczas uroczystego otwarcia posterunku był również obecny Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Małecki oraz Starosta Sochaczewski Jolanta Gonta. Wraz z Wójtem Gminy Teresin życzyli policjantom, by po każdej służbie bezpiecznie wracali do swoich rodzin i domów. Wyrazili nadzieję, że nowe warunki pracy wpłyną na osiągnięcie jeszcze lepszej współpracy i wyników.

Na sam koniec uroczystości o. Andrzej Sąsiadek – proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odmówił modlitwę i poświęcił budynek.

Modernizacja posterunku została rozpoczęta pod koniec sierpnia 2017 roku. Remont odbył się dzięki wsparciu samorządu gminy Teresin. Po przebudowie Policja zajmuje pomieszczenia - wraz ze strefą ruchu o łącznej powierzchni ponad 250 m². Są to pomieszczenia służbowe, pomieszczenie socjalne, archiwum, korytarz, sala odpraw oraz toalety. Posterunek jest wreszcie dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Na posterunku Policji w Teresinie służbę pełni 12 funkcjonariuszy - kierownik posterunku, zespół do spraw kryminalnych, zespół do spraw prewencji, a w tym dzielnicowe i patrolowcy. Wszyscy zgodnie twierdzą, że budynek jest nie do poznania.

W ramach remontu wykonano termomodernizację obiektu, docieplono stropodach oraz utwardzono teren przy posterunku. Wewnątrz wykonano kompleksowy remont pomieszczeń, a w tym przekształcono pomieszczenia mieszkalne na biurowe. Dotychczasowa powierzchnia biurowa nie spełniała przepisów BHP.

Autor: sież. szt. Agnieszka Dzik/AC

Foto: Marcin Odolczyk