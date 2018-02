Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia uratowali kobietę Data publikacji 15.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Zdecydowane i natychmiastowe działanie policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego komisariatu w bydgoskim Śródmieściu oraz świadka zdarzenia, który powiadomił o sytuacji, pozwoliły szybko dotrzeć do kobiety, która jadąc samochodem zatrzymała się na środku skrzyżowania. Szybka reakcja st. post. Patryka Theuss i st. post. Przemysława Rassmus oraz udzielona pomoc doprowadziły do uratowania 52-latki.

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia od świadka, które wczoraj, 14.02.br., około godziny 19:35, odebrał dyżurny bydgoskich policjantów. Wynikało z niego, że kierująca nissanem kobieta jadąc drogą w Niemczu zatrzymała auto na środku skrzyżowania. Uwagę świadka zwrócił również styl jazdy kobiety.

Skierowany natychmiast na miejsce patrol z bydgoskiego Śródmieścia zastał stojące na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Olszynki auto oraz siedzącą za kierownicą kobietę. Gdy policjanci podeszli do pojazdu okazało się, że z kobietą nie ma żadnego kontaktu słownego, a wyczuwalna jest od niej silna woń alkoholu. Mundurowi powiadomili o tym dyżurnego komisariatu, który wezwał na miejsce zdarzenia pogotowie ratunkowe.

W pewnym momencie jeden z policjantów zauważył jak kobiecie opadła bezwładnie głowa. Po sprawdzeniu jej funkcji życiowych st. post. Patryk Theuss i st. post. Przemysław Rassmus stwierdzili u niej brak oddechu i tętna. Natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo–oddechowej. Po przeprowadzonych przez policjantów dwóch cyklach resuscytacyjnych czynności życiowe wróciły. Przybyła załoga pogotowia zabrała 52-latkę do szpitala, gdzie została jej również pobrana krew do badań na zawartość alkoholu w organizmie.

Zdecydowane i natychmiastowe działanie policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego komisariatu w bydgoskim Śródmieściu oraz świadka zdarzenia, który powiadomił o sytuacji, pozwoliły szybko dotrzeć do kobiety i podjąć czynności. Szybka reakcja st. post. Patryka Theuss i st. post. Przemysława Rassmus i udzielona pomoc doprowadziły do uratowania ludzkiego życia.

Podziękowania należą się świadkowi, który widząc niepokojącą sytuację na drodze zareagował i powiadomił policję.

(KWP w Bydgoszczy / mw)