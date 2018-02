Chełm: 51-letni kłusownik zatrzymany. Miał broń i amunicję Data publikacji 15.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Chełmscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Łowieckiej i Rybackiej przeszukali jedną z posesji na terenie gminy Siedliszcze. Znaleźli tam i zabezpieczyli broń, amunicję, przyrządy wykorzystywane w kłusownictwie oraz martwe zwierzęta. W związku z tą sprawą zatrzymali mieszkającego tam 51-letniego mężczyznę. Dzisiaj z jego udziałem będą wykonywane dalsze czynności procesowe.

Wczoraj około południa chełmscy kryminalni zatrzymali 51-letniego mieszkańca gminy Siedliszcze. Na terenie zamieszkiwanej przez niego posesji policjanci znaleźli broń oraz amunicję, na którą nie posiadał pozwolenia. Znajdowały się tam również przyrządy służące do kłusowania, martwe dzikie zwierzęta oraz mięso. Obecny na miejscu lekarz weterynarii pobrał próbki do badania. W działaniach policjantów wspierali funkcjonariusze Państwowej Straży Łowieckiej oraz Państwowej Straży Rybackiej. Znalezione przedmioty, jak też martwa zwierzyna oraz mięso zostały zabezpieczone a 51-latek trafił do policyjnego aresztu.

Dzisiaj z udziałem zatrzymanego mężczyzny będą wykonywane dalsze czynności procesowe.

E.C.