„Pora na do widzenia” Data publikacji 15.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dziś po wieloletniej służbie, z mundurem żegna się podinsp. Anna Zielińska – Brudek – policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, a także poetka, która za swą działalność była nagradzana oraz wielokrotnie doceniana.

Kielecka policjantka przez ostatnie lata przede wszystkim dbała o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa w ruchu drogowym, m.in. poprzez liczne podejmowane przez nią działania profilaktyczne. Niejednokrotnie inspirowała, koordynowała i prowadziła różne akcje w zakresie popularyzowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i osób starszych. Współpracowała w tym czasie z szeregiem instytucji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości na drogach.

Oficer Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach Anna Zielińska-Brudek to również poetka, która wydała cztery tomy poezji: „Gorzkie owoce”, „Tymczasowi”, „W oknie zaufania” oraz „Ugina się dzień”, którego prezentacja obyła się pod koniec stycznia w Kieleckim Centrum Kultury. Trzecie wydanie zostało uhonorowane w Konkursie Literackim im. Stefana Żeromskiego wyróżnieniem „Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego”. Poetka jest również współredaktorką książek: „Duszpasterstwo Policyjne” oraz „Policjanci wczoraj i dziś”. Jej tekst „W jesienne wykopki zdarzył się cud” ukazał się w książce „Dzień pierwszy. Wspomnienia”, w której 300 osób z kraju i ze świata odtworzyło własne przeżycia o wyborze kardynała Wojtyły na papieża Jana Pawła II. Została również laureatką nagrody Prezydenta Miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, upowszechnianiu i ochrony kultury. Od kilku lat prezentuje swoje wiersze na Warszawskiej Jesieni Poezji. Doceniana jest przez krytyków i odbiorców. Pod koniec 2015 roku Anna Zielińska-Brudek została przyjęta w poczet Związku Literatów Polskich.

Jest autorką „Kolędy od policjantów”, pierwszego takiego utworu w kraju. Pomysłodawcą nagrania i kompozytorem muzyki do kolędy był Romuald Lipko, założyciel Budki Suflera, który tak skomentował jej powstanie „Mamy kolędę naszej Policji. To chyba jedna z pierwszych takich, przywiązanych do godnej szacunku formacji jaką jest policja”.

Dziś policjantka, która swą służbę rozpoczęła w 1991 roku, a od jutra przejdzie na emeryturę, oficjalnie podziękowała wszystkim za współpracę oczywiście swoim wierszem

„Pora na do widzenia”

Lecą już bez uwięzi

Twoje myśli

z pytaniami

o drogowskaz,

inne spojrzenie,

na nowe widoki.

W ciszy się zrodziły

jak największe cuda.

Pora na zmianę,

szepczesz uśmiechem.

Bez kagańca

od wspomnień,

niemych uścisków

na do widzenia.

Jak odnajdziesz się

przy innej pogodzie?

Serdecznie gratulujemy dotychczasowej działalności i życzymy dalszych sukcesów!!!

Opr. MT

Źródło: KWP w Kielcach/ Tomik poezji „Ugina się dzień” Anny Zielińskiej - Brudek