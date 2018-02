44-latek zatrzymany za wywołanie fałszywego alarmu Data publikacji 15.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kwidzyńscy policjanci zatrzymali 44-letniego mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu pożarowego w jednym z marketów na terenie miasta. Zatrzymany usłyszał zarzut. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W miniony poniedziałek, 12.02.br., około 20:30 kwidzyńscy policjanci zostali powiadomieni o tym, że w jednym z marketów na terenie wywołany został alarm pożarowy. Mundurowi, którzy pojechali na miejsce ustalili, że kilka minut po 20:00 nieznany mężczyzna wybił szybkę i załączył ręczny ostrzegacz pożarowy znajdujący się na terenie sklepu. Sprawca tym samym spowodował uruchomienie syreny alarmowej i automatyczne powiadomienie straży pożarnej. Na miejsce przybyły trzy zastępy strażaków i patrol policji. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do skrupulatnego sprawdzenia sklepu. Po dokładnej kontroli okazało się, że to fałszywe zgłoszenie i obeszło się bez ewakuacji personelu i klientów sklepu.

W wyniku policyjnych działań kwidzyńscy policjanci patrolujący miasto już następnego dnia zatrzymali podejrzanego o to przestępstwo. Mundurowi dzięki zapisowi z monitoringu sklepu rozpoznali sprawcę idącego na ul. Braterstwa Narodów. Policjanci zatrzymali 44-letniego kwidzynianina i przewieźli do policyjnego aresztu. W chwili zatrzymania mężczyzna był pijany. Badanie trzeźwości wykazało prawie 1,3 promila alkoholu w jego organizmie. Wczoraj, 14.02.br., śledczy przedstawili 44-latkowi zarzut wywołania fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu za co grozi mu nawet do 8 lat więzienia.

Pamiętajmy, że takie i podobne wezwania które bywają efektem złośliwości lub głupiego żartu, mogą pociągnąć za sobą nie tylko skutki prawne. Służby jadąc na tego typu interwencje wykonują niepotrzebne czynności i tracą czas, który przeznaczony jest na szeroko rozumianą ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Kiedy ktoś z nas lub naszych bliskich naprawdę będzie potrzebował pomocy, może okazać się, że jej nie uzyska, gdyż w tym czasie mundurowi będą zaangażowani w przeprowadzenie nieuzasadnionej interwencji.

(KWP w Gdańsku / mw)