94-latka skutecznie obroniła się przed gwałcicielem. Policjanci zatrzymali sprawcę Data publikacji 16.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z jednego z komisariatów na terenie powiatu nowotarskiego zatrzymali mężczyznę, który po zakrapianej alkoholem imprezie usiłował zgwałcić 94-letnią matkę gospodarza. Ta, broniąc się, złapała stojącą obok łóżka szklaną butelkę z lekarstwem i kilkakrotnie uderzyła nią gwałciciela. Zdezorientowany napastnik uciekł.

13 lutego br. policjanci otrzymali zgłoszenie o usiłowaniu gwałtu w jednej z miejscowości powiatu nowotarskiego. Na miejscu okazało się, że zgłaszający z dwoma kolegami spożywał w domu alkohol. Kiedy wyszedł na podwórko, jeden z gości chciał zgwałcić jego 94-letnią matkę.

Kobieta nie dała wyrządzić sobie krzywdy, złapała za stojącą koło łóżka szklaną butelkę lekarstwa i kilkakrotnie uderzyła nią potencjalnego gwałciciela. Mężczyzna nie spodziewał się takiej reakcji starszej Pani, wystraszył się i uciekł do swojego domu.

Kobieta o zdarzeniu natychmiast poinformowała syna, który powiadomił Policję. W trakcie usiłowania gwałtu w pomieszczeniu znajdował się również 47 latek, który jednak nie był świadomy co się dzieje, ponieważ spał upojony alkoholem. Policjanci udali się do domu napastnika i zatrzymali 57-latka. Prokurator wobec zatrzymanego zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji i zakazu kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną. Za usiłowanie gwałtu podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

(KWP w Krakowie / mg)