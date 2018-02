Policjanci uratowali przed zamarznięciem Data publikacji 16.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wczoraj policjant z Janowa Podlaskiego pomógł 78-latce,która zasłabła w domu. Kobieta przewróciła się na podłogę i nie mogła się podnieść. Również wczoraj, włodawscy i urszulińscy policjanci dwukrotnie interweniowali po otrzymanych zgłoszeniach dot. osób nietrzeźwych znajdujących się w zagrażających swojemu życiu i zdrowiu sytuacjach. Jedna z osób miała leżeć na drodze, a druga w parku miejskim. Obydwu osobom policjanci udzielili pomocy i dowieźli do miejsca zamieszkania. Niewątpliwie dzięki prawidłowej reakcji obywateli policjanci mogli szybko dotrzeć do osób, które były zagrożone wychłodzeniem. Także policjanci Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu uratowali przed zamarznięciem mieszkańca Nowego Targu.

W ubiegły czwartek przed godziną 14.00 dzielnicowy asp. Wojciech Wiszniewski z Janowa Podlaskiego dowiedział się od pracownicy pomocy społecznej, że jej podopieczna w starszym wieku nie otwiera drzwi do domu. Kobieta była ostatni raz widziana w środę przed godziną 19.00. Od tamtej pory nie wychodziła z domu. Policjant natychmiast udał się do miejsca zamieszkania seniorki z Janowa Podlaskiego. Na pukanie dzielnicowego do drzwi i nawoływania odpowiedziała 78-latka, która nie była w stanie wyjść z domu o własnych siłach.

Policjantowi udało się wyjąć szybę w oknie balkonowym i przez powstały w ten sposób otwór dostać się do domu. W pokoju znalazł osłabioną i wyziębioną 78-latkę. Okazało się, że wieczorem poprzedniego dnia kobieta zasłabła i przewróciła się na podłogę, z której nie mogła wstać. Przeleżała w nieogrzewanym pomieszczeniu kilkanaście godzin. Kobieta została przekazana załodze karetki pogotowia ratunkowego i przewieziona do szpitala.

***

Wczoraj włodawscy i urszulińscy policjanci dwukrotnie interweniowali wobec osób pod działaniem alkoholu, które znajdowały się w sytuacjach, które mogły zagrażać ich życiu i zdrowiu. Najpierw około godz. 11:00 policjanci z Komisariatu Policji w Urszulinie otrzymali informację, z której wynikało, że pijany mężczyzna leży na drodze w m. Kulczyn Kolonia. Dzielnicowy wspólnie ze strażnikiem Poleskiego Parku Narodowego, z którym pełnił służbę, pojechali na miejsce, ale nie znaleźli we wskazanym miejscu osoby. Po penetracji pobliskiego terenu zauważyli 37-letniego mężczyznę leżącego w pobliskich zakrzaczeniach. Mundurowi udzielili mu pomocy i dowieźli do miejsca zamieszkania.

Kilka minut później dyżurny włodawskiej komendy otrzymał kolejne zgłoszenie dotyczące osoby, która miała leżeć w parku. Policjanci po dojechaniu na miejsce zastali nietrzeźwego włodawianina, który miał przemoczone wierzchnie ubranie. Funkcjonariusze zabrali więc go do miejsca zamieszkania i przekazali pod opiekę rodzinie.

Niewątpliwie sygnały otrzymane od mieszkańców pozwoliły na szybkie dotarcie do potrzebujących osób i udzielenie im pomocy. Takie zachowanie jest bardzo budujące, ponieważ świadczy o empatii i braku obojętności na los innego człowieka.

Z uwagi na utrzymujące się nadal niskie temperatury na zewnątrz ciągle apelujemy o informowanie służb w przypadku, kiedy widzimy osobę leżącą mogącą znajdować się w sytuacji zagrażającej jej życiu lub zdrowiu. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie.

***

W nocy 16 lutego br. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu uratowali przed zamarznięciem mieszkańca Nowego Targu. Mężczyzna leżał na chodniku twarzą w śniegu, a temperatura spadła poniżej minus 12 stopni Celsjusza. Na szczęście w porę został przekazany pod opiekę lekarzy.

Po godz. 2.00 w nocy nowotarscy funkcjonariusze patrolując ulice Nowego Targu zauważyli na chodniku leżącego twarzą w śniegu mężczyznę. Natychmiast do niego podeszli, aby sprawdzić co się. Temperatura wynosiła poniżej minus 12 stopni Celsjusza. 58 latek, jak się okazało, był pod wpływem alkoholu. Przewrócił się, upadł twarzą w snieg i zasnął. Podczas upadku miał na twarzy okulary, które się potłukły, a rozbite szkło spowodowało liczne rany na twarzy. Policjanci natychmiast udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wezwali na miejsce zespół pogotowia ratunkowego, który w związku z silnym wychłodzeniem oraz urazem głowy i twarzy przetransportował 57 latka do szpitala.

Mężczyzna może mówić o dużym szczęściu, bo dzięki reakcji policjantów uzyskał odpowiednią pomoc i opiekę.

W związku z niską temperaturą Policja apeluje o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone. Nie bądźmy obojętni na zagrożenia związane z wychłodzeniem organizmu. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe 112 i 997 i wystarczy jeden telefon, żeby uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.

(KWP w Lublinie, KWP w Krakowie / ig)