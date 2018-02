RATUNKU, POMOCY, ZOSTAW MNIE, NIE ZNAM PANA… - zajęcia policjantek z uczniami dotyczące zachowania i reakcji w stosunku do nieznajomej osoby Data publikacji 17.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjantki komendy miejskiej w Legnicy po raz kolejny zorganizowały w jednej ze szkół podstawowych spotkanie z dziećmi dotyczące kontaktów z osobą obcą. Funkcjonariuszki oprócz teorii przeprowadziły zajęcia praktyczne, gdzie przekazały cenne wskazówki dotyczące zachowania i reakcji w stosunku do osoby nieznajomej. Apelujemy do rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi o ewentualnych niebezpieczeństwach jakie mogą je spotkać w drodze do szkoły, czy też na podwórku oraz w Internecie.

Policjantki odwiedziły uczniów klasy III Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy, aby utrwalić wiedzę w zakresie reagowania na kontakt z osobą obcą. Funkcjonariuszki zwróciły szczególną uwagę na zachowanie się dzieci w stosunku do osoby, która na przykład proponuje podwiezienie do domu czy szkoły, częstuje cukierkami, pokazuje cudowne zwierzątka i zachęca do oglądnięcia pozostałych w domu, jak również ciągnie dziecko siłą za rękę lub plecak.

Dla utrwalenia wiedzy teoretycznej, policjantka przedstawiła kilka sytuacji praktycznych zagrażających dzieciom, w których mogą się znaleźć w kontakcie z osobą obcą.

Małym słuchaczom przekazano cenne wskazówki jak bezpiecznie i właściwie należy zachowywać się, aby uchronić siebie przed doznaniem krzywdy ze strony osoby nieznajomej. Dzieci chętnie słuchały rad, czynnie brały udział w rozmowie oraz dzieliły się swoimi doświadczeniami.

Policjanci apelują do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi o niebezpieczeństwach jakie mogą je ewentualnie spotkać w drodze do szkoły, czy też na podwórku oraz w Internecie.

KWP we Wrocławiu / wsz