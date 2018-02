Sprawca naniesienia pseudograffiti na drzwi kościoła już po zarzutach Data publikacji 19.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach sukcesem zakończyli poszukiwania sprawcy naniesienia pseudograffiti na drzwiach kościoła i na słup stanowiący element ogrodzenia kościoła w Brzeszczach. Okazał się nim 24-letni mieszkaniec Brzeszcz.

Do zdarzenia doszło w nocy z 3/4 lutego br. około godziny 2.00. Mężczyzna i kobieta weszli na teren przykościelny, a następnie mężczyzna przy użyciu farby w sprayu naniósł napisy na drzwiach kościoła i na słup stanowiący element ogrodzenia. Po kilku minutach para opuściła teren przykościelny, wychodząc przez bramę główną.

Od chwili ujawnienia przestępstwa, przez kilkanaście dni policjanci intensywnie pracowali nad ustaleniem personaliów osób, które dopuściły się tego czynu. Funkcjonariusze skrupulatnie sprawdzali każdy ślad i wykonali wiele czynności, które doprowadziły ich do 24-letniego mieszkańca Brzeszcz oraz jego 25-letniej znajomej również mieszkającej w Brzeszczach.

15 lutego br. mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Trafił do komisariatu Policji, gdzie został przesłuchany. Na podstawie zebranych dowodów policjanci postawili mu zarzut uszkodzenia mienia. 24-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że tej nocy wracał wraz ze znajomą z imprezy. Mając ze sobą farbę w sprayu wpadł na pomysł, aby nanieść jakieś prowokacyjne napisy na terenie należącym do kościoła, obok którego przechodzili. Jak stwierdził, wpływ na jego zachowanie miał spożyty podczas imprezy alkohol.

Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

KPP w Oświęcimiu publikowała w toku dochodzenia komunikat na temat tego zdarzenia z apelem o zgłaszanie się świadków, z nagraniem z monitoringu:

(KWP w Krakowie / mw)