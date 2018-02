Policjanci zlikwidowali plantację i zabezpieczyli blisko 9 kg konopi indyjskich Data publikacji 19.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z komisariatu II KMP w Zielonej Górze przekazał informację, która pozwoliła policjantom zajmującym się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalić miejsce prowadzenia i zlikwidować plantację ziela konopi indyjskich. Ogromny nakład pracy i intensywne działania operacyjne prowadzone przez policjantów zwalczających przestępczość narkotykową, doprowadziły do domu na jednym z zielonogórskich osiedli. 30-letni właściciel uprawy został już decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Policjanci zabezpieczyli prawie 9 kg ziela konopi indyjskich.

Na teren nietypowej uprawy policjanci weszli w środę (14 lutego), gdzie zatrzymali 30-letniego mężczyznę, który doglądał i był właścicielem uprawy konopi indyjskich. Tutaj, w pomieszczeniach piwnicznych i pokojach domu jednorodzinnego policjanci odnaleźli wyposażoną w specjalistyczny sprzęt uprawę ponad 250 krzewów konopi w różnych fazach wzrostu. Ponadto w domu policjanci zabezpieczyli znaczne ilości suszu roślinnego w ilości prawie 9 kilogramów. Policjanci na miejscu zabezpieczyli także dokumentację prowadzoną przez 30-latka, która pozwoli ustalić m.in. jak długo mężczyzna działał. Zatrzymany 30-latek jest znany policji, wcześniej był już notowany i karany za podobne przestępstwa.

Mężczyzna usłyszał zarzuty uprawy konopi, posiadania znacznych ilości środków odurzających, a także przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości tych środków. Za te przestępstwa wg Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na podstawie zebranych przez policjantów materiałów dowodowych prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego 30-latka. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

Źródło: podinsp. Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze