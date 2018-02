Mając w organizmie 1 promil w terenie zabudowanym jechał 126 km/h Data publikacji 20.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Miliccy policjanci zatrzymali kierowcę osobowego audi, który mając w organizmie 1 promil alkoholu wyprzedził w miejscu niedozwolonym inny pojazd, a w terenie zabudowanym jechał z prędkością 126 km/h, czyli o 76 km/h więcej niż dopuszczają to przepisy ruchu drogowego. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Teraz mężczyznę czekają konsekwencje prawne związane z popełnionym przestępstwem i wykroczeniami drogowymi.

19 lutego br. funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu pełnili służbę na drodze krajowej nr 15 nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideo rejestrator. Kwadrans przed godziną 11.00 jadąc z Milicza w stronę Cieszkowa policjanci zauważyli przed sobą osobowe Audi, którego kierowca nie zważając na pionowy znak zakazu wyprzedzania i na tzw. ,,podwójną linię ciągłą’’ wyprzedził inny samochód. Zrobił to w miejscu gdzie wcześniej dochodziło do wielu niebezpiecznych wypadków drogowych. Mają na uwadze bezpieczeństwo innych użytkowników ruchu policjanci postanowili niezwłocznie zatrzymać sprawcę tego wykroczenia. Kierowca jechał jednak bardzo szybko i w terenie zabudowanym w miejscowości Dziadkowo gdzie obowiązuje dopuszczalna prędkość jazdy do 50 km/h jechał z prędkością aż 126 km/h, czyli o 76 km/h za szybko.

Zatrzymanym kierowcą okazał się 38-letni mieszkaniec Jarocina. Oprócz wykroczeń drogowych popełnił także przestępstwo, bowiem badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie promil alkoholu. W związku z tym policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Samochód został przekazany pod opiekę osoby wskazanej przez kierowcę, po czym mężczyzna został zwolniony.

Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, gdzie mężczyzna odpowie za przestępstwo polegające na kierowaniu samochodem w stanie nietrzeźwości oraz za stwierdzone wykroczenia drogowe.

Policjanci przypominają, że za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata oraz orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości, co najmniej 5 tys. złotych. Świadczenie pieniężne może być orzeczone przez sąd nawet do kwoty 60 tys. złotych.

(KWP we Wrocławiu / mw)