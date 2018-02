Czujny komendant zawsze na służbie – w czasie wolnym zatrzymał podejrzanego o kradzież rozbójniczą Data publikacji 20.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Komendant Komisariatu Policji w Gubinie podkom. Radosław Sokołowski kiedy w czasie wolnym od służby robił zakupy w galerii handlowej, zauważył mężczyznę wybiegającego ze sklepu. Doświadczony policjant ruszył za uciekinierem gdy spostrzegł, że spod kurtki wypadają mu różne przedmioty. Po krótkim pościgu komendant zatrzymał 29-latka, który jak się później okazało chwilę wcześniej dokonał kradzieży rozbójniczej.

W piątek (16 lutego) w godzinach popołudniowych Komendant Komisariatu Policji w Gubinie podkom. Radosław Sokołowski spędzał wolny czas robiąc zakupy w gubińskiej galerii handlowej. W pewnym momencie zauważył mężczyznę wybiegającego z jednego ze sklepów, co wzbudziło jego podejrzenia. Doświadczony policjant spostrzegł także, że spod kurtki uciekiniera wypadają przedmioty mogące pochodzić z kradzieży. Podkom. Radosław Sokołowski podjął pościg za mężczyzną i już po krótkim czasie go zatrzymał. W tym momencie ze sklepu wybiegła także ekspedientka, która poinformowała, że uciekinier ukradł kilka zabawek, a gdy próbowała go zatrzymać, uderzył ją w twarz. O tym fakcie komendant poinformował dyżurnego gubińskiej jednostki, który skierował na miejsce patrol Policji. 29-letni mężczyzna podejrzany o kradzież rozbójniczą został zatrzymany przez policjantów i doprowadzony do komendy. Okazało się, że był on nietrzeźwy – miał w organizmie ponad 2,5 promila. Policjanci przedstawili 29-latkowi zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy.

