Policyjne STOP dla alkoholu i narkotyków za kierownicą Data publikacji 22.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Gorzowska komenda współpracuje z wieloma instytucjami, którym tak jak Policji zależy na bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Przekazane narkotestery i urządzenia do badania trzeźwości pozwalają mundurowym wyeliminować kolejnych niebezpiecznych kierowców. Podczas porannych działań zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy siedli za „kółko” po wcześniejszym spożywaniu alkoholu. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie stracili prawo jazdy, a ich sprawa trafi do sądu.

Kara pozbawienia wolności, utrata uprawnień do kierowania, wysoka grzywna to konsekwencje prawne jakie poniesie kierowca, który wsiadł za kierownicę po alkoholu lub narkotykach. Najgroźniejszą jednak karą za tak nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie może być trwały uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć. Dlatego też, gorzowska drogówka cyklicznie prowadzi działania zmierzające do wyeliminowania takich kierowców z ruchu drogowego. Mundurowych w ich staraniach wspiera wiele instytucji, którym tak jak Policji zależy na bezpieczeństwie na drodze. Przekazane narkotestery i urządzenia do badania trzeźwości pozwalają policjantom na skuteczniejszą walkę z osobami, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę po alkoholu lub narkotykach.

W czwartek (22 lutego) gorzowscy policjanci prowadzili kolejne tego typu działania. Tym razem odbyły się one na ulicy Kostrzyńskiej. Mundurowi w białych czapkach przeprowadzili blisko 450 kontroli, sprawdzając czy któryś z podróżujących nie zdecydował się na bardzo nieodpowiedzialny krok jakim jest bez wątpienia kierowanie po alkoholu lub środkach odurzających. Niestety w dwóch przypadkach policyjny alkomat wskazał jazdę pod wpływem alkoholu – ponad pół i blisko półtora promila. Policjanci zatrzymali kierowcom prawo jazdy, a ci za swoje niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą przed sądem.

Opracował: st. sierż. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.