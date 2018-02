Jeśli poznajesz tego mężczyznę skontaktuj się z Policją Data publikacji 22.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego komendy miejskiej we Wrocławiu publikują portrety pamięciowe mężczyzny, podejrzanego o popełnienie przestępstw - kradzieży pieniędzy oraz złotej biżuterii. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że mężczyzna ten wchodził do mieszkania i przedstawiał się za funkcjonariusza wydziału narkotykowego policji. Następnie oznajmiał, że starsze osoby dorabiają sobie do emerytury handlem narkotykami w związku z czym musi dokonać przeszukania mieszkania w celu potwierdzenia takich informacji. W trakcie przeszukania mieszkania dokonywał kradzieży. Następnie oddalał się w nieznanym kierunku. Ofiarami tych przestępstw padły osoby starsze.

Policjanci z komendy miejskiej we Wrocławiu mając informację o takim sposobie działania sprawcy, natychmiast podjęli czynności zmierzające do jego zatrzymania. Na podstawie poczynionych ustaleń już został sporządzony portrety pamięciowe jednego mężczyzny, które właśnie publikujemy poniżej:

Portrety dotyczą jednej osoby, jednak różnice w wyglądzie wynikają z różnych relacji świadków.



RYSOPIS: mężczyzna w wieku około 30 lat, wzrostu około 180 cm,

Wszelkie informacje w tej sprawie dotyczące tożsamości osoby pokazanej na portretach pamięciowych lub miejscu jego przebywania prosimy przekazywać do Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 21, numer telefonu 71-340-25-47, oficer dyżurny KMP we Wrocławiu numer telefonu 71-340-44-90 lub 997.

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 36-latka, który okradał starsze osoby. Policjanci prowadząc działania operacyjne ustalili, że w lutym br. na terenie stolicy Dolnego Śląska nieznany wówczas sprawca podając się za policjanta kradł starszym osobom pieniądze. Funkcjonariusze wytypowali i zatrzymali mężczyznę, którego podejrzewali o tego typu przestępstwa. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec Wrocławia. Proceder polegał na tym, że mężczyzna okazując fałszywą legitymację policyjną miał rzekomo prowadzić czynności w związku ze sprawą narkotykową. W tym celu sprawdzał pomieszczenia oraz rzeczy osobiste pokrzywdzonych, aby zobaczyć czy nie ma tam rzekomo nielegalnych substancji. W trakcie tych zdarzeń okradał starsze osoby zabierając im gotówkę. Do tej pory funkcjonariusze udowodnili mężczyźnie 3 tego typu czyny.

Sąd na podstawie zebranych dowodów i materiałów wydał już postanowienie o tymczasowym areszcie na okres 3 miesięcy. Przypomnijmy, że za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Niestety w ostatnim czasie pojawiają się osoby, które podszywają się pod policjantów. Pamiętajmy, że prawdziwy funkcjonariusz powinien mieć przy sobie jednocześnie legitymację policyjną i identyfikator służbowy. Najczęściej czynności związane z przeszukaniem realizowane są przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości zadzwońmy na numer alarmowy 997.

(KWP we Wrocławiu / kp)