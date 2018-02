Szczęśliwy finał nocnych poszukiwań mężczyzny - policjanci odnaleźli zaginionego Data publikacji 22.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Blisko 4 godziny trwały poszukiwania mężczyzny, który późnym wieczorem wyszedł z domu informując rodzinę, że zamierza popełnić samobójstwo. Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ było już ciemno, a temperatura powietrza spadła poniżej zera. Sprawnie przeprowadzone działania doprowadziły do szczęśliwego finału poszukiwań. Średzcy policjanci odnaleźli ukrywającego się w zabudowaniach gospodarczych nietrzeźwego 36-latka.

Późnym wieczorem dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej otrzymał zgłoszenie o awanturującym się w domu nietrzeźwym mężczyźnie. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że doszło do nieporozumienia rodzinnego, po którym 36-letni mężczyzna wyszedł z domu w nieznanym kierunku informując domowników, że zamierza popełnić samobójstwo. Z uwagi na zaistniałe zdarzenie ogłoszono alarm dla całej jednostki w związku z poszukiwaniami osoby zaginionej. Działania poszukiwawcze były bardzo utrudnione, bowiem było już zupełnie ciemno i panowały ujemne temperatury powietrza. Również fakt, że mężczyzna spożywał alkohol, mógł skutkować w takich okolicznościach szybkim wychłodzeniem organizmu.

Podczas działań, w których uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów, w tym funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz zastępy straży pożarnej, sprawdzano pobliskie zabudowania oraz przyległy kompleks leśny. Po blisko 4 godzinach poszukiwań średzcy policjanci odnaleźli mężczyznę, który ukrywał się w zabudowaniach gospodarczych. Był nietrzeźwy, miał blisko 0,5 promila alkoholu w organizmie. 36-latek nie potrzebował pomocy medycznej. Został doprowadzony do jednostki policji celem wytrzeźwienia, a następnie przekazany zespołowi pogotowia ratunkowego. Na szczęście dzięki szybkim i sprawnym działaniom nie doszło do tragedii.

(KWP we Wrocławiu / mw)