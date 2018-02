W znalezieniu narkotyków pomógł policyjny pies Data publikacji 23.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kryminalni, wykonując dalsze czynności do sprawy zatrzymanego w grudniu dilera, weszli do kilku sosnowieckich mieszkań. W dwóch z nich znaleźli znaczne ilości narkotyków. Łącznie ponad 1,5 kg różnych substancji odurzających trafiło do policyjnego magazynu. Znalezienie części z nich to zasługa policyjnego, psiego nosa.

Policjanci prowadząc sprawę dotyczącą jednego z sosnowieckich dilerów, zatrzymanego pod koniec ubiegłego roku, wytypowali mieszkania, w których nielegalny towar mógł być przechowywany. Kiedy weszli do jednego z nich, położonego w dzielnicy Pogoń, mieszkający w nim mężczyzna próbował pozbyć się narkotyków. Po dokładnym przeszukaniu pomieszczeń, policjanci zeszli do piwnicy, gdzie znaleźli kolejne narkotyki. Towarzyszący stróżom prawa pies wskazał również na małe, osobne pomieszczenie. Okazało się, że ono także jest użytkowane przez 24-latka. Dzięki pomocy czworonoga, szybko znaleziono to, co w nim ukrył. Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 900 gramów marihuany i ponad pół litra płynnej substancji odurzającej. Sosnowiczanin miał również sprzęt do uprawy konopi, a także przedmioty służące do ich porcjowania i ważenia.

W drugim z mieszkań, położonym w centrum miasta, kryminalni znaleźli susz marihuany,z którego można było przygotować 36 działek narkotyku. Właścicielem narkotyków byłu 29-latek. Obaj mężczyźni zostali objęci policyjnymi dozorami. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków mogą trafić do więzienia na 10 lat.

(KWP w Katowice / kp)