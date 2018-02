Region: Reakcje świadków i interwencje policjantów ratują życia zagrożone wychłodzeniem Data publikacji 23.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci jak co roku zimą w sposób szczególny kontrolują miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Policjanci prowadzą działania prewencyjne, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia przez wychłodzenie. Zagrożenie to dotyczy przede wszystkim osób bezdomnych, a także nietrzeźwych przebywających na dworze, bądź w opuszczonych i nieogrzewanych pomieszczeniach. Pomocy często potrzebują osoby chore, w podeszłym wieku i nieporadne życiowo.

Wczoraj (22.02.2018) około godz. 17:45 kętrzyńscy policjanci podczas sprawdzania jednego z opuszczonych budynków zastali w nim 5 bezdomnych mężczyzn w wieku od 31 do 61 lat. Jeden z mężczyzn, 55-latek był w stanie upojenia alkoholowego i miał duszności. Policjanci na miejsce wezwali pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala. Po udzieleniu mężczyźnie pomocy medycznej sam chciał opuścić szpital. Z uwagi na to, że mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie policjanci przewieźli go do komendy, gdzie bezpiecznie spędził noc. Do komendy został przewieziony również przebywający w gronie tych mężczyzn 32-latek. Był on w stanie upojenia alkoholowego, badanie wykazało blisko 3 promile w jego organizmie. Trójka pozostałych mężczyzn oświadczyła, że nic im nie dolega i nie potrzebują pomocy.

Kolejna informacja o mężczyźnie, który znalazł się w sytuacji zagrażającej jego życiu, dotarła do policjantów od kobiety, która nie przeszła obojętnie obok leżącego młodego mężczyzny. Na zewnątrz panowała bardzo niska temperatura. Jak się okazało 30-letni mieszkaniec miasta był nietrzeźwy. Dzięki reakcji świadka i policjantów mężczyzna trafił do miejsca zamieszkania, gdzie został przekazany pod opiekę domowników.

Policjanci podczas codziennej służby oprócz zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i obserwują co dzieje się wokół nich. Zadaniem policjantów jest dbanie o szeroko rozumiane bezpieczeństwo mieszkańców. Oprócz zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom oraz ścigania ich sprawców, funkcjonariusze zwracają również uwagę na to, co dzieje się dookoła i w razie potrzeby udzielają pomocy.

Przykładem takiej wzorowej policyjnej postawy są policjanci ostródzkiej patrolówki: st. post. Paweł Surowiec i sierż. szt. Jacek Żołnierowicz. Policjanci podczas patrolowania ulic Ostródy zauważyli stojącego na chodniku starszego mężczyznę.

"W ciągu dnia po ulicach chodzi dużo osób, jednak ten mężczyzna od razu przyciągnął naszą uwagę. Stał na chodniku i widać było, że jest zagubiony, zdezorientowany. Wiedzieliśmy, że coś jest nie tak, dlatego postanowiliśmy to sprawdzić. Kiedy podeszliśmy do niego i zapytaliśmy, czy coś się stało i czy potrzebuje naszej pomocy, mężczyzna nie był w stanie powiedzieć, gdzie jest, gdzie mieszka i co robi w tym miejscu. Próbowaliśmy dowiedzieć się, gdzie mieszka i jak się nazywa, ale miał on problemy z przekazaniem nam tych informacji"

- relacjonują st. post. Paweł Surowiec i sierż. szt. Jacek Żołnierowicz

Z uwagi na stan mężczyzny oraz niską temperaturę, policjanci zaprowadzili go do radiowozu, by się ogrzał i uspokoił.

"Tego dnia było bardzo zimno, dlatego zaprowadziliśmy tego mężczyznę do radiowozu. Mieliśmy nadzieję, że kiedy się ogrzeje i uspokoi, będzie w stanie przekazać nam jakiekolwiek informacja, żebyśmy mogli mu pomóc. To pomogło. Po jakimś czasie udało nam się ustalić, jak się nazywa oraz gdzie pracuje jego syn. Ustaliliśmy również numer telefonu do niego i powiadomiliśmy o zaistniałej sytuacji"

- mówią policjanci

Po chwili na miejsce przyjechał syn zagubionego mężczyzny. Jak okazało się, jego ojciec jest ciężko chory i ma problemy z pamięcią.

"Syn mężczyzny powiedział nam, że ojciec ponad godzinę temu wyszedł z domu nie mówiąc nic domownikom. Jego żona wraz z synem gdy zorientowali się, że nie ma go w domu od razu zaczęli poszukiwania. Zamierzali również zgłosić jego zaginięcie na policję"

- dodają

Dzięki wzorowej postawie policjantów mężczyzna cały i zdrowy wrócił do domu.

"Nie czujemy się bohaterami. Robiliśmy to, co uważaliśmy za słuszne. Mieliśmy przeczucie, że coś jest nie tak i okazało się ono słuszne. To bardzo miłe uczucie widzieć szczęście i ulgę w oczach rodziny zaginionego"

- mówią policjanci.

st. post. Paweł Surowiec i sierż. szt. Jacek Żołnierowicz z KPP w Ostródzie

Pierwszym elementem, który pozwala szybko dotrzeć służbom ratunkowym do osób potrzebujących pomocy jest właściwa reakcja osób, które jako pierwsze taką sytuację zauważą. Dzięki informacji od zaniepokojonego mieszkańca gminy Kalinowo, policjanci pomogli mężczyźnie, który pijany leżał na chodniku. Policjantom trudno było nawiązać z nim kontakt, mężczyzna był mokry, nie mógł poruszać się o własnych siłach. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe. 64-latek był pijany, ale nie wymagał hospitalizacji, dlatego policjanci przewieźli go do komendy, gdzie bezpiecznie spędził noc. Panowała niska temperatura, więc gdyby nie reakcja mieszkańca mężczyźnie mogło grozić wychłodzenie. To kolejny przypadek, kiedy dzięki reakcji mieszkańców i działaniu policjantów uratowane zostało ludzkie życie i zdrowie.

W Iławie dzięki reakcji świadka mieszkaniec miasta bezpiecznie dotarł do brzegu zamarzniętego jeziora. Wcześniej 48-latek wykazał się lekkomyślnością, gdy wszedł na zamarznięte jezioro Mały Jeziorak. Iławscy policjanci o zachowaniu mężczyzny zostali poinformowani przez świadka. W związku z tym, że stworzył one swoim lekkomyślnym zachowaniem realne zagrożenie dla swojego życia i zdrowia funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazane miejsce, gdzie po chwili przyjechała również straż pożarna. Mundurowi ubrani w specjalne kamizelki weszli na zamarznięty akwen, gdyż mężczyzna nie chciał sam zejść z lodu. Funkcjonariusze sprowadzili mieszkańca Iławy bezpiecznie na brzeg.

Nie bądźmy obojętni na zagrożenia związane z wychłodzeniem organizmu

Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon - każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.

Okres zimowy to czas, kiedy policjanci podczas patroli zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. Każdego roku monitorujemy sytuację tych osób, sami oferujemy pomoc każdemu, kto jej potrzebuje - odnajdując takie osoby zawsze proponujemy przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach.

Dużym niebezpieczeństwem jest wychodzenie na zewnątrz będąc pod wpływem alkoholu. Wystarczy chwila nieuwagi, śliska, nierówna nawierzchnia i można się potknąć, wywrócić i nie mieć siły się podnieść. Wtedy o tragedię nietrudno. Jednym z najczęstszych, a zarazem najbardziej mylnych mitów jest ten, że na rozgrzewkę najlepszy jest alkohol. To nieprawda. Faktycznie przez chwilę osoba pijąca czuje ciepło, to jednak za chwilę jej organizm jest jeszcze bardziej narażony na wyziębienie. Człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło.

Zwracamy się z apelem by nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Zgłoszenia można przekazywać pod numerami telefonów 997, 112 lub pogotowia ratunkowego. Informacje o osobach bezdomnych narażone na wychłodzenie organizmu można przekazać także za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwe serce i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie uruchomiona została bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych o numerze 0 800 165 320. To właśnie pod tym numerem telefonu osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko - mazurskiego.

