Policjanci rozwikłali tajemnicę zabójstwa Data publikacji 23.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wspólne działania łódzkich policjantów i prokuratury doprowadziły do wyjaśnienia okoliczności zagadkowej śmierci 40-letniego właściciela punktu usługowo-handlowego w Łodzi.

21 lutego 2018 roku około godziny 16:30 dyżurny odebrał zgłoszenie, że w jednej z placówek handlowych przy ulicy Rzgowskiej w Łodzi znaleziono ciało właściciela z ranami kłutymi. W związku z podejrzeniem udziału w zdarzeniu osób trzecich, na miejscu pojawiła się grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze zabezpieczyli szereg śladów, przeprowadzili oględziny zarówno miejsca jak i ciała. Dodatkowo przesłuchano świadków i rozpytano okolicznych mieszkańców. Równocześnie do działań włączyli się policjanci z pionu kryminalnego.

Zgromadzony materiał dowodowy został poddany gruntownej analizie, która z każdą godziną przybliżała śledczych do rozwiązania tajemniczej śmierci. Funkcjonariusze połączyli ze sobą poszczególne fakty, które pozwoliły na zobrazowanie przebiegu zdarzeń. Wszystko wskazywało na to, że prawdopodobnie za zabójstwem mógł stać 40-letni mężczyzna, który kilka godzin po zbrodni popełnił samobójstwo rzucając się pod pociąg towarowy pomiędzy stacjami Łódź Chojny a Łódź Olechów. Prawdopodobnie to on pojawił się w placówce przy ulicy Rzgowskiej i zadał właścicielowi kilka ciosów ostrym narzędziem. Niestety skutkiem tego ataku była śmierć 40-latka. Jak ustalono mężczyźni się znali.

(KWP w Łodzi / mw)