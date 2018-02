Uwięzili i dręczyli kobietę. Interweniowali piotrkowscy dzielnicowi Data publikacji 26.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Piotrkowscy dzielnicowi ustalili i zatrzymali sprawców pozbawienia wolności, udręczenia i uszkodzenia ciała 38-letniej piotrkowianki. Cztery kobiety i dwóch mężczyzn najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za czyny, których się dopuścili podejrzani grozi im kara pozbawienia wolności do lat 15.

22 lutego 2018 roku dzielnicowi podczas obchodu rejonu ustalili, że kilka dni wcześniej 38-letnia piotrkowianka była przetrzymywana i bita w jdnym z mieszkań. Funkcjonariusze ustalili dokładny przebieg zdarzenia, o którym sama pokrzywdzona bała się powiadomić stróżów prawa.

Okazało się, że 19 lutego 2018 roku w godzinach wieczornych, w mieszkaniu przy ulicy Wiejskiej odbywała się libacja alkoholowa. Grupa 2 mężczyzn i 4 kobiet zaczęła znęcać się nad swoją znajomą. Sprawcy zamknęli mieszkanie i nie pozwolili kobiecie wyjść. Wbrew jej woli zabrali piotrkowiance ubrania i bili ją po całym ciele rękoma i paskiem. Na tym nie zakończyli jednak swojego bestialskiego zachowania. Okaleczali nagie ciało kobiety widelcem, polewali je octem, a elektryczną maszynką ogolili głowę swojej ofiary. Po kilku godzinach pobitej i udręczonej 38-latce udało się opuścić mieszkanie napastników. Kobieta wykorzystała fakt upojenia alkoholowego podejrzewanych.

Policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali sprawców. Cztery kobiety w wieku 30, 32, 38 i 54 lat oraz 35-letni piotrkowianin trafili do policyjnej celi. Funkcjonariusze przekazali do prokuratury zebrany w tej sprawie materiał dowodowy. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, uszkodzenia ciała a także stosowania przemocy i gróźb w celu zmuszenia do określonego zachowania. Po przesłuchaniu Prokurator Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim skierował do sądu wnioski o ich tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosków. Podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

25 lutego br. piotrkowscy funkcjonariusze zatrzymali szóstego uczestnika.

Za popełnione przestępstwa grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)