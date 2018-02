Lublin: Zatrzymani za wewnątrzwspólnotowy przemyt narkotyków Data publikacji 26.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z KMP w Lublinie zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali dwóch 37-latków, którzy odpowiedzą za przemyt narkotyków. W trakcie kontroli samochodu, którym podróżowali, policyjny pies przeszkolony do tropienia narkotyków ujawnił w kilku skrytkach ukryte pakunki z zawartością suszu marihuany. Łącznie policjanci zabezpieczyli prawie 2,5 kg narkotyków. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyźni właśnie wracali z Holandii, gdzie zakupili nielegalny towar. Dziś obydwaj pod zarzutem wspólnotowego przemytu narkotyków zostaną doprowadzeni do prokuratury. Może im grozić kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania doszło w miniony weekend w jednej z miejscowości w pow. puławskim. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Lublinie mieli informację, że drogą może poruszać się pojazd, w którym przewożone są znaczne ilości narkotyków. O pomoc funkcjonariusze poprosili też policjantów z ruchu drogowego i policyjnych wywiadowców. Podróżujący mitsubishi dwaj mężczyźni byli bardzo zaskoczeni policyjną kontrolą. Jeszcze bardziej zaskoczył ich widok policyjnego psa wyszkolonego do tropienia narkotyków.

Pies bardzo szybko wyczuł obecność w samochodzie środków odurzających, które to przemytnicy skrzętnie ukryli. W sumie w trzech specjalnie skonstruowanych skrytkach pojazdu oraz w elementach jego wyposażenia znajdowało się osiem pakunków z zawartością suszu marihuany. Policjanci zabezpieczyli łącznie prawie 2,5 kilograma tej nielegalnej substancji.

Dwaj 37-letni mieszkańcy Lublina zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Obydwaj znani są Policji za wcześniejsze konflikty z prawem. W trakcie przeszukania ich mieszkań policjanci znaleźli elektroniczne wagi, zgrzewarki i foliowe woreczki.

Policjanci ustalili, że mężczyźni właśnie wracali samochodem z Holandii, gdzie zakupili narkotyki.

Dziś pod zarzutem wspólnotowego przemytu narkotyków zostaną doprowadzeni do prokuratury. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii przestępstwo to zagrożone jest karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

AK