Policjanci zlikwidowani nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych Data publikacji 26.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zlikwidowali wytwórnię wyrobów tytoniowych. W pomieszczeniu przystosowanym do produkcji zabezpieczyli ponad trzy i pół tony tytoniu i krajanki. Zatrzymany jest już po zarzutach. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Skarb Państwa mógł stracić blisko 2 mln zł.

Policjanci z KWP w Szczecinie z wydziału dochodzeniowo - śledczego od 2016 roku wykonują czynności w śledztwie prowadzonym przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Jednym z ostatnich, wymiernych efektów pracy policjantów przy tej sprawie jest likwidacja nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Tym razem ustalenia doprowadziły aż na teren Śląska, gdzie przy wsparciu funkcjonariuszy z komendy w Sosnowcu, szczecińscy kryminalni zatrzymali 52-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej.

Pracujący przy tej sprawie, namierzyli pomieszczenia gospodarcze przystosowane do produkcji krajanki tytoniowej. Znajdowały się w nich ogromne ilości tytoniu, krajanka tytoniowa oraz urządzenia służące do rozdrabniania i bęben do parowania i suszenia tytoniu.

Zabezpieczono ponad 3, 5 tony wyrobów tytoniowych, a funkcjonariusze ustalili, że w przypadku wprowadzenia tytoniu na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 2 mln. zł.

Zatrzymany na Śląsku mężczyzna został przewieziony do Szczecina. Prokurator ogłosił zarzut popełnienia przestępstw karno – skarbowych.

W sprawie przeciwko podejrzanemu, odbyło się posiedzenie w sądzie, gdzie zapadła decyzja dotycząca środka zapobiegawczego. 52-latek został aresztowany na dwa miesiące.

podkom. Mirosława Rudzińska