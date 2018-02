Zatrzymany 34-letni sprawca napadu rabunkowego na sklep ogólnospożywczy w Krakowie Data publikacji 26.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali mężczyznę obezwładnionego przez świadka zdarzenia. Zatrzymany chwilę wcześniej dokonał napadu rabunkowego na sklep, a całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu sklepowego.

18 lutego br. w godzinach wieczornych, w jednym ze śródmiejskich sklepów ogólnospożywczych doszło do napadu rabunkowego. Około godz.19.00 jeden z klientów podszedł do ekspedientki, aby kupić paczkę gum do żucia. Po zapłaceniu i zabraniu towaru, mężczyzna opuścił sklep, po czym ponownie do niego wszedł od razu kierując się w stronę kasjerki, którą zapytał o cenę najtańszego alkoholu. Kobieta, w celu sprawdzenia etykiet, na moment się odwróciła. Gdy chciała udzielić odpowiedzi, sprawca rozpylił w jej kierunku gaz, równocześnie sięgając przez ladę, aby wyciągnąć z kasy gotówkę. Zaatakowana kobieta zaczęła głośno wzywać pomocy. Jej wołanie usłyszał inny klient, który w tym czasie robił w sklepie zakupy. Mężczyzna błyskawicznie podbiegł do napastnika, obezwładnił go. Następnie sprawca trafił w ręce policjantów, którzy zostali wezwani na miejsce.

Śledczy przedstawili 34-latkowi zarzut usiłowania rozboju ( art.280 KK ). Sprawca przyznał się do zarzucanego mu czynu. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Na słowa uznania zasługuje wzorowa postawa obywatelska klienta sklepu, dzięki któremu udało się zatrzymać sprawę rozboju.

(KWP w Krakowie / mg)