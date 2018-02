Policjanci uratowali życie uczestnikowi Tarnowskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Data publikacji 27.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W niedzielę w Tarnowie odbył się III Tarnowski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizowana co roku impreza przyciąga rzesze biegaczy, którzy przez sport i wysiłek fizyczny czczą pamięć żołnierzy walczących z sowietyzacją naszego kraju po II wojnie światowej. W tym roku na starcie 10-kilometrowej trasy biegu, prowadzącej ulicami Tarnowa stanęło ponad 300 zawodników. Nad ich bezpieczeństwem, jak zawsze czuwali tarnowscy policjanci. Jednak nie wszyscy uczestnicy biegu mieli możliwość ukończyć go szczęśliwie. Szczególnie groźny przebieg miał on dla 60-letniego tarnowianina, który w rejonie skrzyżowania ulic Ks. Sitko z Piłsudskiego przewrócił się i upadł nieprzytomny na jezdnię. Szybkie i profesjonalne działania policjantów z tarnowskiej drogówki przywróciły czynności życiowe mężczyzny.

Funkcjonariusze w momencie, gdy 60-letni biegacz upadł na ziemię, kierowali ruchem na skrzyżowaniu i dbali o porządek na trasie biegu. St. sierż. Marek Bachara oraz sierż. sztab. Mirosław Piaskowy natychmiast ruszyli na pomoc nieprzytomnemu biegaczowi, jednocześnie wzywając na miejsce służby medyczne i informując o zdarzeniu oficera dyżurnego Policji. Jeden z policjantów podłożył pod głowę poszkodowanego swoją czapkę, a widząc że mężczyzna nie reaguje na żadne bodźce zewnętrzne i nie oddycha, policjanci przystąpili niezwłocznie do przywrócenia czynności życiowych.

Na zmianę prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, dzięki czemu po około 10 minutowej akcji, przywrócili oddech poszkodowanemu, nadal nieprzytomnemu mężczyźnie. Następnie ułożyli go w bezpiecznej pozycji i stale kontrolując jego oddech czekali na przyjazd załogi Pogotowia Ratunkowego, pod opiekę której przekazali 60-latka. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Policjanci również udali się do szpitala, gdzie udzielili wsparcia rodzinie chorego.

Dzięki szybkiej, profesjonalnej i skutecznie udzielonej pomocy, 60-letni mieszkaniec Tarnowa przeżył, co zgodnie podkreślali lekarze ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Policjanci, którzy uratowali mężczyznę nie kryli z tego powodu radości.

St. sierż. Marek Bachara to policjant z blisko 6-letnim stażem w Policji, pełniący na co dzień służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Policjant jest przeszkolony w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz posiada 30-letnie doświadczenie w akcjach ratunkowych, nabyte podczas służby w jednostce OSP KSRG w Zakrzowie. Z kolei sierż. sztab. Mirosław Piaskowy to policjant z 13-letnim stażem służby w Policji, na co dzień pełniący służbę w Wydziale Rychu Drogowego tarnowskiej Komendy Miejskiej.

Naszym Kolegom gratulujemy skutecznie przeprowadzonej akcji.

(KWP w Krakowie / mg)