Podejrzani o przemyt narkotyków z Holandii w rękach mazowieckich policjantów Data publikacji 27.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj 26-letniego, lidera przestępczej grupy, podejrzanego o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i przemyt narkotyków zatrzymali policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu. Operacyjni zatrzymali także dwóch innych 26-latków, w tym narkotykowego kuriera. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Od pewnego czasu w zainteresowaniu policjantów z Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu był 26-latek, którego policjanci podejrzewali o przemyty narkotyków z Holandii do Radomia. Operacyjni ustalili, że w minionym tygodniu może przewozić marihuanę na teren Radomia. Mężczyzna został zatrzymany na DK 7 w Młodocinie. W jego citroenie policjanci znaleźli ponad 3 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 170 tys. zł. W toku przeszukań mieszkań policjanci znaleźli kolejne narkotyki – ponad 250 gramów marihuany. Do sprawy handlu narkotykami na terenie Radomia oraz województwa mazowieckiego zatrzymano kolejnych dwóch 26-latków.

W niedzielę Sąd Rejonowy w Radomiu zastosował wobec całej trójki tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Mężczyźni są podejrzani o to, że działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej nabywali znaczne ilości środków odurzających na terenie państw Unii Europejskiej i przywozili je do Polski oraz o to, że posiadali środki odurzające. Mężczyznom grozi kara na czas nie krótszy od 3 lat i grzywna.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Dochodzenio-Śledczy KWP zs. w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Ładowanie odtwarzacza... 881.22 KB