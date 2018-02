Bądźmy ostrożni przy dogrzewaniu mieszkań Data publikacji 27.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Szalejące mrozy zmuszają wiele osób do dogrzewania swoich domów i mieszkań. Musimy przy tym pamiętać o ostrożnym obchodzeniu się z ogniem i zachowaniu zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z piecyków. Pamiętajmy, aby nie pozostawiać urządzeń grzewczych bez nadzoru. Sprawdzajmy drożność ciągów wentylacyjnych naszych mieszkań.

Do 3 groźnych pożarów doszło w ostatnim czasie w powiecie namysłowskim. Były to zdarzenia, w których spłonęły mieszkania, budynki gospodarcze i garaże. Policjanci wyjaśniają okoliczności tych pożarów i apelują o ostrożne obchodzenie się z ogniem. Jak informują strażacy najczęstsze powody powstawania pożarów to:

zaprószenia ognia na skutek pozostawionych łatwopalnych rzeczy przy piecach i kominkach;

nieprawidłowo funkcjonujące ciągi wentylacyjne i kominowe;

pozostawione bez nadzoru urządzenia elektryczne i gazowe;

pozostawione w domu lub w budynkach gospodarczych zapalone świece lub lampiony;

brak obowiązkowych przeglądów kominiarskich;

niedrożne, brudne, zamknięte lub zaklejone kratki wentylacyjne;

brak czujników czadu, który alarmuje o nagromadzeniu się bezwonnego gazu.

Apelujemy do wszystkich o rozsądne korzystanie z wszelkich urządzeń dogrzewających nasze mieszkania! Porozmawiajmy z naszymi seniorami. Przestrzeżmy ich przed nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem i niewłaściwym korzystaniem z piecyków elektrycznych i gazowych. Sprawdźmy czy wszystko jest w porządku z wentylacją w naszych mieszkaniach. Dzięki naszemu zainteresowaniu możemy zapobiec pożarom, a także uratować czyjeś zdrowie lub życie. Ku przestrodze prezentujemy zdjęcia z działań namysłowskich służb przy niedawnych pożarach.

