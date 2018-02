Skradziony w Niemczech „Kamper” wart 300 tys. zł odzyskany przez policjantów Data publikacji 27.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie odzyskali utracony na terenie Niemiec samochód typu „Kamper” wartości 300 tys zł. Policjanci zadziałali tak szybko, że właściciel nawet nie zdążył zauważył, że mu go skradziono. W pojeździe znajdowały się między innymi rowery, telewizor służący za mobilne centrum tego pojazdu, a także inne wyposażenie. Dzięki czujności policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego pojazd wraz z całym wyposażeniem powróci do właściciela.

W godzinach porannych 25 lutego 2018 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ze Świebodzina patrolowali trasę krajową nr 92, która jest jednym z większych ciągów komunikacyjnych w województwie lubuskim. Mundurowi w pewnym momencie zauważyli pojazd typu "Kamper", którego kierujący pojazdem na ich widok zdecydowanie zwolnił i zaczął nerwowo rozglądać się po pojeździe. Po zatrzymaniu do kontroli uwagę policjantów, po otwarciu drzwi, zwróciła wyrwana osłona od bezpieczników. Kiedy poprosili kierowcę o prawo jazdy oraz dokumenty ten zdenerwowanym głosem próbował tłumaczyć się używając języka obcego, w który wplatał polskie słowa, że zapomniał ich z domu. Funkcjonariusze nakazali wyłączyć silnik oraz wysiąść z pojazdu kierowcy ale ten odpiął pasy i usiłował przesiąść się na siedzenie pasażera. W tym momencie policjant zauważył, że z stacyjki wystaje zamiast kluczyków śrubokręt. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, a pojazd sprawdzono w systemie gdzie nie figurował jako utracony. Poprzez Oficera Dyżurnego jednostki skontaktowano się z policją niemiecką, która dotarła do właściciela pojazdu. Ten dopiero wtedy dowiedział się, że jego pojazd został skradziony. Wraz z rodziną tego dnia mieli udać się na wczasy wobec czego w pojeździe było również wiele ich prywatnych przedmiotów jak rowery czy sprzęt elektroniczny. Dzięki czujności policjantów pojazd wraz z całym wyposażeniem wróci do właścicieli. Aktualnie czynności prowadzone są przez Prokuraturę Rejonową ze Świebodzina. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

źródło: sierż. szt. Marcin Ruciński

KPP w Świebodzinie