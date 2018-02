Areszt dla seryjnego włamywacza, który z nożem rzucił się na policjantów Data publikacji 27.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 32-letniego złodzieja, który dopuścił się czynnej napaści na policjantów.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę na jednym z nowohuckich osiedli. Kryminalni z Komisariatu VII Policji w Krakowie trafnie wytypowali sprawcę, który w nocy włamał się do zaparkowanego w garażu podziemnym samochodu, kradnąc z niego pieniądze oraz pilota do bramy, a następnie z innego stanowiska postojowego zabrał sprzęty i akcesoria sportowe o łącznej wartości sięgającej 600 zł.

Gdy stróże prawa, przedstawiając się, stanęli przed mieszkaniem rabusia, mężczyzna wpadł w furię. Otworzył drzwi i trzymając w ręku nóż, usiłował ugodzić nim policjanta. Refleks, czujność i natychmiastowa reakcja, polegająca na wytrąceniu napastnikowi ostrego narzędzia, uchroniły funkcjonariusza przed atakiem. Kryminalni obezwładnili rozwścieczonego mężczyznę, a podczas przeszukania zajmowanego przez niego lokum, odkryli powód napaści. W mieszkaniu, oprócz łupów zdobytych w nocy, złodziej posiadał szklane butelki z zawartością materiału, przypominające tzw. „Koktajle Mołotowa” oraz procę z nakrętkami do samochodowych kół.

(KWP w Krakowie / kp)