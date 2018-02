Pościg policyjny, narkotyki i Gabalon na tropie Data publikacji 27.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy w Koluszkach zatrzymali dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za przestępstwa narkotykowe. Zabezpieczyli ponad 1,7 kilograma marihuany. Podczas przeszukania pies służbowy Gabalon wskazał miejsce przechowywania marihuany. 26-letni łodzianin i 27-latek ze Rzgowa usłyszeli zarzuty, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd aresztował podejrzanych na 3 miesiące.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego zwalczający przestępczość narkotykową, monitorując środowisko przestępcze, uzyskali informację dotyczącą posiadania narkotyków. 22 lutego 2018 r. postanowili sprawdzić tę informację. Pojechali do wytypowanej posesji na terenie gminy Rzgów. Na miejscu zauważyli samochód audi A4 wyjeżdżający z posesji i postanowili go skontrolować. Niestety, pomimo wydawanych sygnałów kierujący audi nie zatrzymał się do kontroli. Podczas ucieczki kierujący pojazdem nie stosował się do znaków drogowych, sygnałów świetlnych i obowiązujących przepisów. W pewnym momencie z uwagi na dużą prędkość stracił panowanie nad pojazdem, po czym uderzył w barierki energochłonne i dachował. Kierujący audi wyszedł z auta o własnych siłach i zaczął uciekać piechotą. Szybko został zatrzymany.

26-letni mieszkaniec Łodzi posiadał przy sobie blisko gram marihuany. W samochodzie audi funkcjonariusze znaleźli kolejne narkotyki – ponad 114 gramów marihuany. Do przeszukania wytypownaej posesji, z której wyjechał 26-latek, zaangażowano psa służbowego Gabalon szkolonego do wyszukiwania zapachu narkotyków. To właśnie Gabalon doprowadził policjantów do pomieszczenia na poddaszu budynku wskazując miejsce, w którym ukryte było 1631 gramów marihuany. Łącznie policjanci zabezpieczyli 1746 gramów marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 52 tysięcy złotych.

Na terenie przeszukiwanej posesji policjanci zatrzymali 27-letniego mieszkańca Rzgowa.

Obaj mężczyźni odpowiedzą za przestępstwa narkotykowe, za które grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto 26-latek usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli policyjnej. Wobec podejrzanych mężczyzn sąd zastosował 3-miesięczny areszt.

(KWP w Łodzi / mw)