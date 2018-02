Zaatakował nożem interweniujących policjantów Data publikacji 28.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 65-letni mieszkaniec gminy Szczurowa, który zaatakował interweniujących w jego domu policjantów. Rozjuszony mężczyzna nie dał szans mundurowym na rozmowę i rzucił się na nich z nożem. Dzięki skutecznym działaniom policjantów szybko udało się obezwładnić napastnika. Mężczyzna został zatrzymany. Teraz odpowie za czynną napaść i znieważenie funkcjonariuszy.

Domowa awantura, do której w piątek, 23 lutego br., zostali wezwani policjanci z Posterunku Policji w Szczurowej nieoczekiwanie przerodziła się w niebezpieczną dla nich sytuację. Interweniujący policjanci po wejściu do domu zostali zaatakowani przez awanturującego się 65-letniego domownika. Mundurowi nie mieli nawet szansy porozmawiać z nim, rozjuszony mężczyzna całą swoją agresję od razu skierował w ich stronę. Trzymając w ręku nóż rzucił się na nich i próbował dźgnąć przecinając mundur jednego z policjantów. W trakcie ataku uderzył też funkcjonariusza powodując u niego niegroźne obrażenia twarzy.

Na miejsce zostały wezwane posiłki. Jeden z policjantów wezwał mężczyznę do odrzucenia noża, a gdy to nie poskutkowało oddał strzał ostrzegawczy, który też nie ostudził zapału agresora. Mężczyzna był pobudzony i nie reagował na żadne polecenia mundurowych. Po przyjeździe dodatkowych patroli 65-latek został obezwładniony i zatrzymany. Miał blisko promil alkoholu w organizmie. W trakcie czynności wulgarnie obrażał funkcjonariuszy.

Policjanci przedstawili mu zarzuty czynnej napaści i znieważenia, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

(KWP w Krakowie / mg)