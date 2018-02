GORĄCE SERCA DZIELNICOWYCH W MROŹNE DNI Data publikacji 28.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Za oknem trzaskający mróz. Takie dni to dla bezdomnych prawdziwy survival. Na szczęście ich ciężkie losy w wielu momentach ułatwiają policjanci. I nie chodzi tu tylko o ustawowe działania tylko o dużo więcej. Sierż. szt. Tomasz Filipowski oraz mł. asp. Grzegorz Zając już po raz kolejny z własnej inicjatywy zaangażowali się w pomoc osobom bezdomnym dostarczając im koce, bluzy, koszule, termosy czy rękawiczki. Brawo!

Policjanci już od jesieni w swojej codziennej służbie zwracają baczną uwagę na tych, którzy pozbawieni są dachu nad głową lub też tym którzy w wyniku silnego mrozu znaleźli się w potrzebie. W wielu momentach policjanci toczą batalie na argumenty, aby przekonać bezdomnych z możliwości skorzystania z noclegowni czy innych pomocnym w tym zakresie ośrodków. Od listopada minionego roku już ponad 1000 osób policjanci doprowadzili właśnie do miejsc, gdzie zostali otoczeni właściwą opieką. Wśród nich są również dwaj dzielnicowi z Komisariatu Policji II w Gorzowie Wlkp. - sierż. szt. Tomasz Filipowski oraz mł. asp. Grzegorz Zając. To już nie pierwsza sytuacja, kiedy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom bezdomnym, organizują im pomoc, która jest inicjatywą dużo szerszą niż obowiązujące ich zadania:

Tym razem zorganizowali zbiórkę niezbędnych rzeczy, które mogą okazać się pomocne w przetrwaniu mroźnych dni. Uzyskane w taki sposób przedmioty- koce, bluzy, koszule, termosy czy rękawiczki, przekazali kilku bezdomnym koczującym w rejonie ich rewiru służbowego.

Sierż. szt. Tomasz Filipowski - Dzielnicowym jest od sierpnia 2015 roku. Obecnie pełni służbę w Komisariacie II Policji w Gorzowie Wlkp. Wcześniej pracował w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym oraz Referacie Patrolowo-Interwencyjnym w Kostrzynie nad Odrą. Służbę w Policji rozpoczął siedem lat temu. Jak mówił podczas plebiscytu na najlepszego dzielnicowego: „Największą satysfakcję daje mi pomaganie społeczeństwu i rozwiązywanie problemów międzyludzkich. Cieszę się gdy mogę pomóc zakończyć konflikt w rodzinie lub kłótnię pomiędzy sąsiadami. Satysfakcję sprawia mi także możliwość spotykania się z uczniami placówek edukacyjnych, gdzie mogę promować zasady bezpiecznego zachowania”.

Mł. asp. Grzegorz Zając- Dzielnicowy II Komisariatu Policji w Gorzowie od października 2009 roku. Wcześniej obowiązki swe wykonywał w Wydziale Sztabu Policji KMP w Gorzowie Wlkp. Jak dodał „Służba na dzielnicy do tak naprawdę duże pole do popisu. Ludzie pozostają ze swoimi problemami, które nie zawsze ujrzą światło dzienne. Cała sztuka, aby sprawić, żeby się uzewnętrznili. Wówczas możliwa jest im pomoc. To sprawia w efekcie wiele radości, kiedy na końcu tej wyboistej dla tych ludzi drodze, przychodzą i dziękują za skuteczną pomoc”.

Szlachetna postawa z pewnością nie jest ostatnią w ich wykonaniu. Znając ich zapał do pomocy innym oraz skuteczną organizację służby, w niedługiej przyszłości znajdą się nowe inicjatywy i ich beneficjenci. A Gorzowianie mogą mieć sporo satysfakcji z takich policjantów.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

video: sierż. sztab. Maciej Kimet