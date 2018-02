Odpowie za posiadanie pornografii dziecięcej Data publikacji 28.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci na terenie powiatu wrocławskiego zatrzymali 35-letniego obywatela Brazylii, podejrzanego o posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 15 roku życia. Na zabezpieczonym komputerze użytkowanym przez mężczyznę, funkcjonariusze ujawnili tego rodzaju treści. Zatrzymany usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Grozić mu może teraz kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Cyberprzestępczością z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 35-letniego mężczyznę, podejrzanego o posiadanie treści pornograficznych z udziałem dzieci. Do zatrzymania obywatela Brazylii doszło w jednym z mieszkań na terenie Wrocławia. Podczas przeszukania jednego z pokoi policjanci zabezpieczyli m.in. komputer oraz nośniki danych zawierające kilkaset zdjęć pornograficznych z udziałem osób poniżej 15 roku życia.

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty. Za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 15 roku życia grozić mu może kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy.

(KWP we Wrocławiu / mw)