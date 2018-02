W ręce kryminalnych wpadł 21-latek z "dopalaczami" Data publikacji 28.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj „Kryminalni” z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali 21-letniego mieszkańca Krakowa, który posiadał dopalacze. W pokoju hotelowym zajmowanym przez mężczyznę policjanci zabezpieczyli ponad 100 opakowań, z blisko 236 gramami tych niebezpiecznych dla zdrowia i życia środków.

To była dobrze zorganizowana akcja. Wczoraj, 27.02.br., wczesnym południem policjanci Wydziału Kryminalnego tarnowskiej Komendy Miejskiej weszli do pokoju hotelowego, który zajmował 21-letni krakowianin. Podczas przeszukania ujawnili 105 woreczków z dopalaczami. Miały one postać suszu roślinnego lub niewielkich, jasnych kryształków. Policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 235 gramów tych środków i zatrzymali obecnego na miejscu ich właściciela. Przeszukano również jego miejsce zamieszkania w Krakowie.

Już wkrótce zabezpieczone substancje zostaną poddane szczegółowym badaniom w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jeżeli potwierdzą się przypuszczenia śledczych, mężczyzna odpowie za posiadanie dopalaczy przed sądem. Grozi za to kara pozbawienia wolności do trzech lat, a w przypadku posiadania znacznej ilości – nawet 10 lat więzienia.

Pamiętajmy, że dopalacze to śmiertelne zagrożenie, które bardzo szybko i w sposób nieodwracalny mogą zniszczyć zdrowie lub życie. Reagujmy, jeśli ktoś z naszego otoczenia po nie sięga. Jeżeli znamy osoby lub punkty oferujące do sprzedaży dopalacze -poinformujmy o tym Policję – uchronimy w ten sposób innych przed poważnym niebezpieczeństwem.

(KWP w Krakowie / mw)