Policjanci z Komisariatu Policji w Zielonkach zatrzymali pirata drogowego Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Kilka dni temu w miejscowości Biały Kościół policjanci Komisariatu Policji w Zielonkach zatrzymali nietrzeźwego sprawcę kolizji. Jak się okazało, 42-letni mieszkaniec gm. Zielonki prowadził pojazd bez uprawnień, a także jechał poszukiwanym przez niemiecką policję samochodem m-ki Renault. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w zeszłą środę, 21 lutego br., w porze wieczornej, kiedy to dyżurny Komisariatu Policji w Zielonkach otrzymał zgłoszenie o kolizji w miejscowości Biały Kościół oraz ujęciu przez straż pożarną sprawcy tego zdarzenia. Na miejsce niezwłocznie został wysłany patrol Policji. Jak się okazało, 42- latek, jadąc samochodem m-ki Renault stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę znajdującą się przy drodze. Podejrzewany o spowodowanie kolizji mężczyzna, kategorycznie zaprzeczał, aby kierował samochodem m-ki Renault oraz przedstawiał funkcjonariuszom różne, niespójne wersje zdarzeń. Policjanci jednak nie dowierzali tłumaczeniom mieszkańca gm. Zielonki.

W toku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili w kieszeni spodni 42-latka kluczyk, który jak się okazało pasował do rozbitego Renault. Dodatkowo, we wnętrzu pojazdu policjanci znaleźli receptę na nazwisko mężczyzny oraz rachunek z danymi jego żony. Wówczas 42- latek przyznał się, że jechał tym pojazdem, lecz nadal zaprzeczał, że to on kierował.

Następnie funkcjonariusze sprawdzili dane mężczyzny w policyjnych systemach. Okazało się, że 42-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, a Renault, którym się poruszał, jest poszukiwany przez niemiecką Policję. Ponadto sprawca kolizji był nietrzeźwy. Alkomat wykazał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Wobec popełnienia tylu przewinień, policjanci zatrzymali 42- latka i przewieźli go do policyjnego aresztu.

Następnego dnia, mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu (art.178a par. 1 kk), kierowania pojazdem pomimo cofniętych uprawnień (art. 180a kk). Niewykluczone, że usłyszy również zarzut nabycia pojazdu pochodzącego z przestępstwa (art. 291 kk). Za takie przewinienia grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / mg)