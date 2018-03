Dzierżoniowscy policjanci niosą pomoc samotnemu, niepełnosprawnemu mężczyźnie Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Samotny mężczyzna zwrócił się o pomoc do dzierżoniowskiej policji. Potrzebujący był niepełnosprawny i mieszkał sam, a temperatura w jego lokalu spadła poniżej 0 °C. Policjanci z własnych środków zakupili drewno i węgiel. Pomogli rozpalić w piecu i powiadomili o zaistniałej sytuacji odpowiednie podmioty.

65-letni mieszkaniec Dzierżoniowa zwrócił się o pomoc do jednostki policji. Zmusiła go do tego sytuacja. W mieszkaniu temperatura spadła poniżej 0 °C. W lokalu stał piecyk węglowy, jednak z uwagi na niepełnosprawność i brak środków mężczyzna nie był w stanie zorganizować opału. Policjanci powiadomili Zarząd Budynków Mieszkalnych i Ośrodek Pomocy Społecznej. Funkcjonariusze widząc dramatyczną sytuację podjęli działania natychmiast. Z własnych środków zakupili drewno i węgiel. Pomogli rozpalić w piecu. Mieszkaniec Dzierżoniowa był bardzo wdzięczny.

Policjanci apelują o przekazywanie wszelkich informacji o osobach i miejscach ich pobytu, dla których niskie temperatury mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia. W sprawach nagłych można to zrobić telefonicznie pod numerem 112, a także za pośrednictwem aplikacji Moja Komenda czy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

(KWP we Wrocławiu / kp)