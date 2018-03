Doświadczony dzielnicowy wytropił kontrabandę. Wcześniej ratował innym życie Data publikacji 01.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Doskonałe rozpoznanie terenu, dokładne ustalenia i szybka realizacja- dzięki zaangażowaniu dzielnicowego, na rynek nie trafią nielegalne papierosy. To doświadczony dzielnicowy, który jest policjantem z krwi i kości. Wcześniej ratował ludzkie życie i był nagradzany przez przełożonych.

Dzielnicowi to policjanci pierwszego kontaktu, są ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. Praca dzielnicowego nie należy do najłatwiejszych. Ludzie zwracają się z przeróżnymi sprawami, poważnymi i błahymi. Przełożeni wybierają na to stanowisko policjantów, którzy posiadają umiejętność nawiązywania kontaktów, wzbudzają zaufanie i są otwarci na drugiego człowieka. Muszą to być policjanci wszechstronni, bo przekrój spraw, którymi się zajmują się dzielnicowi jest bardzo szeroki. Prowadzą poszukiwania osób, dozory policyjne, a także doręczają ważne pisma: nakazy karne, akty oskarżenia, wnioski do sądów, zgłoszenia do WKU oraz przeprowadzają wywiady dla uprawnionych instytucji. Jednym z ich zajęć jest rozpoznanie środowiska oraz terenu, którym się zajmują oraz zbieranie informacji oraz ustalenia związane z zaistniałymi zdarzeniami.

Właśnie takimi cechami i umiejętnościami wykazał się dzielnicowi z Posterunku Policji w Pszczewie, który realizując swoje ustawowe zadania, dzięki współpracy z lokalną społecznością ustalił, że jeden z mieszkańców jego dzielnicy nielegalnie handluje wyrobami tytoniowymi. Sierż. szt. Bartosz Kopij dokładnie sprawdził wszystkie informacje, pogłębił wiedzę na temat nielegalnego procederu, po czym powiadomił swojego przełożonego oraz Naczelnika Wydziału Kryminalnego. Dzięki jego zaangażowaniu dzielnicowy oraz policjanci z Wydziału Kryminalnego podczas wspólnych działań, w mieszkaniu mieszkańca Pszczewa zabezpieczyli ponad 800 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Za tego typu przestępstwo Janowi G. grozi kara grzywny.

To kolejne działania sierż. szt. Bartosza Kopija, które pokazuję, że wybór dzielnicowego do Pszczewa był bardzo trafną decyzją. Dzięki jego umiejętnościom, zaangażowaniu i otwarciu na drugiego człowieka już kolejny raz pokazał, że doskonale sprawdza się w roli dzielnicowego i jest to zadanie, z którym doskonale sobie radzi. W styczniu b.r. sierż. szt. Bartosz Kopij oraz sierż. szt. Jakub Stępień pomogli mężczyźnie, który miał nagły, bardzo silny atak astmy i nie mógł złapać tchu. Dzięki refleksowi i szybkiemu działaniu policjantów nie doszło do tragedii. Na wniosek Kierownika Posterunku Policji w Pszczewie, Komendant Wojewódzkie Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak wyróżnił policjantów nagrodą.

asp. Justyna Łętowska

KPP w Międzyrzeczu