Oszuści celują w seniorów. Wspólnie zadbajmy o ich bezpieczeństwo! Data publikacji 01.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Seniorzy w sposób szczególny wykazują się zaufaniem i „dobrym sercem” wobec innych osób. Niestety, często wykorzystują to przestępcy, którzy próbują ich oszukać lub okraść. Aby zapobiec takim sytuacjom niezbędne są wspólne starania Policji oraz osób, które mają w rodzinie seniorów. Uświadamiając ich o zagrożeniach i przypominając o zasadach bezpieczeństwa możemy zapobiec ich krzywdzie.

Przestępcy, którzy liczą na łatwy „łup” bardzo często obierają na swoje ofiary osoby w starszym wieku. Jest to spowodowane wyjątkowym zaufaniem i empatią seniorów wobec innych. Aby nie dopuszczać do nieszczęśliwych zdarzeń z ich udziałem wymagane są starania zarówno policjantów, którzy stale odwiedzają i rozmawiają z seniorami o zagrożeniach ale także społeczeństwa, które posiada takie osoby w swojej rodzinie. Systematycznie powinniśmy rozmawiać i przekazywać im wiedzę, dzięki której unikną nieszczęśliwych sytuacji takich jak oszustwo lub kradzież. Nie chodzi tu, aby seniorzy stali się bezuczuciowi i obojętni wobec innych, ale zawsze pamiętali o zachowaniu czujności oraz przestrzeganiu podstawowym zasad bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi.

Kiedy odwiedzają nas osoby podające się za policjantów, administratorów, hydraulików, pracowników gazociągów lub przedstawicieli innych podmiotów nie wpuszczajmy ich od razu do mieszkania. Upewnijmy się wcześniej, czy taka wizyta była zaplanowana. Możemy to zrobić dzwoniąc do firmy, którą reprezentują odwiedzające nas osoby lub na numer alarmowy 997, jeśli mamy do czynienia z policjantami. Warto poprosić kogoś, np. zaufanego sąsiada o pomoc i towarzystwo. Obecność większej ilości osób zawsze zwiększa nasze bezpieczeństwo oraz obniża pewność siebie przestępcy. Istotny jest także fakt, że w żadnej sytuacji policjanci nie odbierają od nas pieniędzy . Kiedy mamy nawet najmniejsze podejrzenie, że możemy mieć do czynienia z oszustami lub osobami, które próbują nas okraść, niezwłocznie powiadommy o tym Policję. Szybka reakcja oraz zapamiętane przez nas szczegóły, takie jak wygląd odwiedzającej nas osoby, to jak się przedstawia, jaką firmę reprezentuje, w co jest ubrana oraz czy przyjechała samochodem lub przyszła pieszo pozwolą policjantom na szybkie działanie i zatrzymanie przestępcy.

Podobny scenariusz zachowań dotyczy sytuacji, w których takie osoby kontaktują się z nami telefonicznie. Należy wtedy postępować ostrożnie, nie zgadzając się zbyt pochopnie na składane propozycje. Warto także potwierdzić wiarygodność naszego rozmówcy, dzwoniąc np. na Policję. Jednym z „popularnych sposobów” jakim posługują się przestępcy jest oszustwo metodą „na wnuczka lub policjanta”. Próbując wzbudzić strach i niepokój o los i bezpieczeństwo naszych bliskich, przekazują nam często zmyślone historie. Wszystko po to, aby wyłudzić od nas pieniądze. W takich sytuacjach istotnym jest, aby sprawdzić otrzymane informacje dzwoniąc w pierwszej kolejności do pozostałych członków naszej rodziny lub na Policję. Czujni w tym zakresie funkcjonariusze z pewnością udzielą nam pomocy.

To kilka podstawowych zasad, które policjanci cyklicznie przekazują seniorom przy każdej możliwej okazji. Aby jednak jeszcze bardziej podnieść poziom bezpieczeństwa osób starszych niezbędne jest zaangażowanie społeczeństwa. Mając w rodzinie takie osoby powinniśmy stale ich uświadamiać o zagrożeniach oraz przypominać o tym jak nie stać się ofiarom przestępstwa.

Opracował: st. sierż. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.