Policjanci przejęli kontrabandę Data publikacji 02.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Działania policjantów z częstochowskiego wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą doprowadziły do zatrzymania 61-latka, który jest podejrzany o posiadanie i wytwarzanie nielegalnego towaru. Śledczy zabezpieczyli przeszło 230 tys. papierosów i 82 litry alkoholu bez akcyzy. Straty Skarbu Państwa przekraczają ćwierć miliona złotych. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje prokurator i sąd.

W ostatnich dniach śledczy z częstochowskiego wydziału do zwalczania przestępczości gospodarczej zbierali informacje o 61-latku z Częstochowy, który miał posiadać spore ilości „lewych” papierosów. Intensywne działania policjantów doprowadziły ich do mieszkania z nielegalnym towarem. Stróże prawa odkryli, że mężczyzna przechowywał w bloku w centrum miasta ponad 230 tys. sztuk papierosów oraz 82 litry alkoholu bez polskich znaków akcyzy, a także akcesoria potrzebne do jego rozlewu. 61-latek usłyszał już zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych oraz związane z wyrobem napojów alkoholowych. Jak ustalili policjanci, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy i podatku VAT sięgają ponad 250 tys. zł. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje prokurator i sąd.

(KWP w Katowicach / kp)