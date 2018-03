Rozpracowali oszustów wyłudzających towary na portalu internetowym Data publikacji 02.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj 21 zarzutów oszustw tyle, jak na razie, usłyszał zatrzymany przez kryminalnych z toruńskiego Rubinowa 23-latek spod Kwidzyna. Wraz z kompanem zaplanował przestępczy scenariusz, który udało się zrealizować wielokrotnie i to najprawdopodobniej nie tylko na terenie naszego województwa. Teraz sprawca nie uniknie kary. Zatrzymanie jego wspólnika to tylko kwestia czasu.

Z ustaleń kryminalnych z Komisariatu Policji Toruń Rubinkowo wynika, że cała historia miała swój początek w pierwszej połowie stycznia tego roku. Mężczyźni znaleźli na jednym z portali aukcyjnych laptopa wartego kilka tysięcy złotych, którym byli zainteresowani. Jeden z nich dzwonił do sprzedającego, udając, że jest zainteresowany kupnem. Następnie twierdził, że ma znajomego kuriera, który dostarczy mu towar, za co zapłaci w gotówce przy odbiorze.

Proceder ten powtarzał się kilkukrotnie. Kolejni sprzedawcy, którzy godzili się na ten sposób załatwienia transakcji nigdy już nie zobaczyły towaru, ani należnych im pieniędzy. Łupem oszustów najczęściej padały opony i felgi znanych firm, drogi sprzęt komputerowy, sprzęt gospodarstwa domowego i elektronarzędzia.

Policjanci z Rubinkowa po otrzymaniu pierwszego sygnału o takim oszustwie, skrupulatnie ustalali szczegóły tego zdarzenia co doprowadziło ich do jednej z miejscowości pod Kwidzynem. Tam, w minioną środę (28.02.18) doszło do zatrzymania 23-latka, jednego z podejrzewanych o te wyłudzenia.

Mężczyzna trafił do komisariatu, gdzie usłyszał 21 zarzutów oszustwa.

Zatrzymanie drugiego sprawcy to tylko kwestia czasu, bo kryminalni ustalili jego personalia. To kolejny 23-latek tym razem z Kwidzyna.

Jak twierdzą policjanci to dopiero początek tej sprawy. Dochodzenie to bowiem jest rozwojowe i przypuszczają, że obaj mężczyźni mogą usłyszeć więcej zarzutów. Z dotychczasowych ustaleń kryminalnych wynika, iż oszuści, podszywający się pod kurierów, działali na terenie całego naszego województwa, ale niewykluczają też, że pokrzywdzonych było więcej i ich ofiarami mogły paść osoby spoza naszego regionu.

Kryminalni jeszcze dzisiaj (2.03.18) planują doprowadzić zatrzymanego do toruńskiej prokuratury z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

Policjanci ostrzegają i apelują. Sprzedając coś na portalach internetowych nigdy nie pozwalajmy narzucić sobie przez kupującego sposobu dostarczenia przesyłki. Zawsze sami decydujmy o firmie przewozowej lub kurierskiej.