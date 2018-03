Konferencja "Policja w służbie Niepodległej" Data publikacji 02.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj "Policja w służbie Niepodległej" to tytuł wyjątkowej konferencji, jaka wczoraj odbyła się w siedzibie Zespołu Szkół w Tyczynie. Współorganizatorami spotkania była Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Starosta Rzeszowski i dyrekcja szkoły. Spotkanie, któremu towarzyszyło otwarcie wystawy fotografii policyjnej sprzed blisko stu lat, zainaugurowało obchody stulecia odzyskania niepodległości.

Powstanie Policji jako formacji stojącej na straży bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa w demokratycznym państwie, ściśle się łączy z odzyskaniem niepodległości. Kilka miesięcy po tym, jak odrodziło się Państwo Polskie, 24 lipca 1919 r. Sejm Ustawodawczy RP powołał do życia Policję Państwową, do tradycji której odwołuje się współczesna Policja. Historia naszej służby wciąż nie jest szerzej znana.



Konferencja „Policja w służbie Niepodległej” została zorganizowana po to, by ukazać ważne, mało znane karty historii formacji policyjnych. To jeden z pierwszych projektów przygotowanych w związku z przypadającymi w tym roku obchodami jubileuszowej, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.



Miejsce spotkania nie było przypadkowe. Przedstawiciele Policji, administracji rządowej i samorządowej z województwa podkarpackiego, reprezentanci instytucji nauki i kultury oraz duchowieństwa z powiatu rzeszowskiego, także przedstawiciele służb mundurowych spotkali się w Pałacu Wodzickich, siedzibie Zespołu Szkół w Tyczynie, które od 13 lat kształci w klasach o profilu ogólnopolicyjnym.



Gości przywitała Dyrektor Zespołu Szkół w Tyczynie Dorota Tarańska–Klęsk, która podkreślała, że kilkunastoletnia współpraca szkoły z Podkarpacką Policji przynosi efekty. Oprócz osiągnięć w nauce, uczniowie angażują się w różne projekty. Tylko w ubiegłym roku zespół z Liceum Ogólnokształcącego został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Policjanci w służbie historii”, zorganizowanego przez IPN oraz Komendę Główną Policji.



Podkarpacką Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa, który mówił m.in. o tradycjach, do jakich odwołuje się współczesna Policja. Wspomniał, jak ważne jest przypominanie zasług policjantów, spośród których wielu oddało życie w służbie Ojczyźnie.



Józef Jodłowski - Starosta Rzeszowski potwierdził, że szkoła w Tyczynie ze względu na swoją wyjątkową ofertę edukacyjną, idealnie nadaje się na miejsce takiego spotkania, rozmów i poznawania profesjonalnych opinii na temat społecznej roli Policji w historii Polski Niepodległej.



Podczas konferencji wygłoszone zostały dwa referaty. mł. insp. Mariusz Skiba Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie mówił o "Policji w służbie Niepodległej" koncentrując się w szczególności na początkach tworzenia formacji oraz jej funkcjonowania w okresie międzywojennym. Dr Piotr Szopa z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przybliżył rolę, jaką odgrywali policjanci w Państwie Podziemnym w czasie II wojny światowej.



Komendę Główną Policji reprezentował podinsp. Zbigniew Bartosiak, który mówił jak ważne jest zapoznawanie młodzieży z historią, w tym także historią Policji. Odwoływał się do projektów edukacyjnych, które tworzy się właśnie z myślą o młodych ludziach.



W części przygotowanej przez LO w Tyczynie zaprezentowany został dorobek szkoły jako laureata Ogólnopolskiego Konkursu Komendy Głównej Policji oraz IPN pod nazwą „Policjanci w Służbie Historii”. Młodzież przygotowała też wyjątkowy spektakl przenosząc widzów w okres dwudziestolecia międzywojennego. Nie brakło wzruszających momentów związanych z tragicznym losem polskich policjantów.



Podczas konferencji otwarta została wystawa fotografii policyjnej okresu międzywojennego. To zdjęcia przedstawiające działalność Policji Państwowej na Podkarpaciu. Zostały one udostępnione przez muzea, archiwa i inne instytucje kultury, głównie z naszego regionu.