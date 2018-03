OSZUST Z „RODZINY KRÓLEWSKIEJ” W RĘKACH POLICJI Data publikacji 02.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z białostockiej „czwórki” zatrzymali 57-latka podejrzanego o oszustwa finansowe. Mężczyzna przedstawiał się m.in. za wychowanka królewskiej rodziny czy twórcę wojskowej jednostki specjalnej. Mieszkaniec powiatu białostockiego, pod pretekstem rozwiązania problemów finansowych, wyłudził od 67-latki blisko 100 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzut i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Kryminalni z Komisariatu Policji IV w Białymstoku, w minioną środę, zatrzymali 57-latka podejrzanego o oszustwa finansowe. Mężczyzna w okresie od czerwca 2016 roku do grudnia 2017 roku wyłudził od białostoczanki blisko 100 tysięcy złotych. Twierdził on, że ma problemy finansowe. Co ciekawe podawał się za obywatela Anglii, wychowanka rodziny królewskiej czy twórcę wojskowej jednostki specjalnej. Kobieta uwierzyła w jego historie i przekazywała oszustowi środki finansowe. Aby uwiarygodnić swoją wersję podejrzany pokazywał 67-latce zdjęcie, w którym był ubrany w wojskowy mundur. Dzięki intensywnej pracy kryminalnych z „czwórki” współpracujących z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ustalono podejrzanego za dokonanie tych oszustw. Mężczyznę, w minioną środę, zatrzymali na terenie Białegostoku. Oszust usłyszał już zarzuty i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone, że mężczyzna działał w podobny sposób na terenie innych województw.