Dolnośląscy policjanci nagrodzeni za ratowanie ludzkiego życia i profesjonalizm w służbie Data publikacji 02.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci ratując życie osób oraz ich mienie narażali swoje życie, a także zatrzymali przestępców podejrzanych o kradzieże oraz oszustwa. Za podjęte działania ratownicze i wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, w trakcie służby jak i po jej zakończeniu Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Tomasz Trawiński nagrodził funkcjonariuszy z Wrocławia oraz Bolesławca.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Tomasz Trawiński doceniając szczególne zaangażowanie w służbie i po za nią, doceniając profesjonalizm i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wyróżnił i nagrodził policjantów z:

Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu

Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu

Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Komisariatu Kolejowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Policjanci z narażeniem życia podjęli działania zmierzające do ratowania życia ludzkiego oraz mienia, a także przyczynili się do zatrzymania o osób podejrzanych o kradzieże , oszustwa i zniszczenia cudzej rzeczy. Wyróżnieni policjanci odebrali nagrody w obecności swoich przełożonych.

Przypomnijmy!

Funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu 25 stycznia 2018 roku, w czasie wolnym od pracy, zapobiegł spaleniu się domu przy ul. Południowej w Oławie. Widząc palący się dach i ścianę budynku natychmiast powiadomił Straż Pożarną, a sam podjął działania zmierzające do ratowania domowników oraz powiadomienia okolicznych mieszkańców o niebezpieczeństwie wybuchu butli z gazem. Jednocześnie przystąpił do gaszenia pożaru. Po zakończeniu działań, w związku z oddziaływaniem toksycznych oparów z płonącego budynku, trafił pod opiekę lekarza. Swoim natychmiastowym działaniem z narażeniem życia i zdrowia funkcjonariusz uchronił ludzi przed zagrożeniem wybuchu gazu oraz zminimalizował straty pożaru.

Funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 12 lutego 2018 roku podczas patrolu w miejscowości Siechnice drogą radiową od dyżurnego otrzymali informację o wybuchu pożaru w budynku mieszkalnym w Kotowicach. Niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia i z płonącego budynku ewakuowali ludzi oraz ratowali ich dobytek, pomimo zagrażającego niebezpieczeństwa.

Policjanci Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu 12 lutego 2018 roku z polecenia dyżurnego udali się na miejsce wypadku drogowego. Po szybkim przybyciu dostrzegli w jednym z samochodów osobowych zakleszczoną kobietę. Pomimo prób nie udawało się jej wyciągnąć bez użycia specjalistycznego sprzętu. W trakcie akcji ratowniczej spod maski samochodu zaczął wydobywać się dym, a następnie ogień. Funkcjonariusze ugasili powstały pożar oraz zaopiekowali się poszkodowaną do czasu przyjazdu pozostałych służb ratunkowych. Następnie kobieta przy użyciu specjalistycznego sprzętu została wyciągnięta z samochodu i przewieziona do szpitala.

Funkcjonariusze z Komisariatu Kolejowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w wyniku prowadzonych działań operacyjnych doprowadzili do zatrzymania sprawców przestępstw społecznie uciążliwych – kradzieży mienia i dokumentów, oszustwa, kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia cudzego mienia. Policjanci w trakcie prowadzonych spraw odzyskali utracone w wyniku przestępstwa rzeczy.

